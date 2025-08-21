최태원 “성과급 5천% 는다고 행복 아냐”…SK하이닉스 성과급 갈등 언급

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스에서 격화되고 있는 성과급 갈등과 관련해 “(성과급이) 3천%, 5천%까지 늘어난다고 행복해지는 것은 아니다”라고 말했습니다.



최 회장은 어제(20일) 직원들과의 대화 ‘슬기로운 SK 포럼’에서 “성과급 1천700%에도 만족하지 못한다고 들었다”면서 “SK하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰지만, 여전히 불안이 존재한다”고 밝혔습니다.



그러면서 “보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다”며 “이는 근시안적인 접근”이라고도 했습니다.



최근 SK하이닉스에서는 성과급을 두고 노사 간 갈등이 빚어지고 있습니다.



작년 역대 최대 실적(영업이익 23조 5천억 원)을 거둔 데 따라 사측은 1천700%의 성과급을 지급하겠다는 방침이지만, 노조는 2021년 노사 합의에 따라 영업이익의 10%를 성과급으로 전액 지급하라고 맞서고 있습니다.



한편, 최 회장은 어제 폐막한 SK그룹의 지식경영 플랫폼 ‘이천 포럼 2025’ 마무리 세션에서 “이제는 AI/디지털 트랜스포메이션(DT) 기술을 속도감 있게 내재화해 차별화된 경쟁력을 만들어야 하는 시대”라며 “구성원 개개인이 인공지능(AI)을 친숙하게 가지고 놀 수 있어야 혁신과 성공을 이룰 수 있다”고 말했습니다.



또 “앞으로는 현재 우리가 하는 업무의 대부분이 AI 에이전트로 대체될 것”이라며 “사람은 창조적이고 새로운 가치를 만드는 역할에 집중해야 한다”고 당부했습니다.



최 회장은 “사람마다 행복이 다르지만 결국 공통된 행복을 키워가자는 게 SKMS(SK 경영관리 시스템)의 목표”라며 “지속 가능한 행복을 위해 모두가 자발적 의욕적으로 ‘스피크 아웃’ (적극적 의견 개진)하며 함께 노력해야 한다”고 덧붙였습니다.

올해 9회째를 맞은 이천 포럼은 2017년 최 회장이 급변하는 경영환경에 대응할 변화 추진 플랫폼의 필요성을 제안해 시작된 SK의 대표적인 연례행사입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



