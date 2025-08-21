사회

오세훈 시장 “노란봉투법은 전형적인 포퓰리즘 법안”

입력 2025.08.21 (13:36) 수정 2025.08.21 (13:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오세훈 서울시장이 오늘(21일) 정부와 여당이 추진하고 있는 노조법 2·3조 개정안, 이른바 ‘노란봉투법’을 겨냥해 “미래 세대를 암울하게 만드는 전형적인 포퓰리즘 법안”이라고 강하게 비판했습니다.

오 시장은 오늘(21일) 오전 서울시청에서 ‘지속 가능한 번영을 위한 길’을 주제로 열린 노벨 경제학상 수상자 제임슨 로빈슨 미국 시카고대 교수와의 대담에서 이같이 말했습니다.

오 시장은 “노란봉투법은 불법적 쟁의행위를 해도 손해배상청구 소송을 할 수 없는 것이 핵심”이라며 “노조가 기득권을 유지하려 내놓는 각종 노동 관련 현안들이 기업의 경쟁력을 갉아먹어 청년들의 취업 기회를 바늘구멍으로 만들 것”이라고 주장했습니다.

이어 “미국처럼 고용의 유연성이라도 보장이 된다면 궁합이 맞을 수 있지만, 우리나라의 경우 해고가 쉽지 않다”며 “여기에 불법 파업까지 횡행하면 기업 경쟁력이 대폭 감소할 수밖에 없을 텐데, 이것을 청년들이 용인하겠느냐”고 말했습니다.

그러면서 “선거 과정에서 당선되기 위해 하는 감언이설 정도는 애교로 봐줄 수 있지만, 집권 후 미래 경쟁력을 갉아먹는 정책을 내놓고 그것을 선의로 포장하는 일은 실패한 정권으로 가는 지름길”이라고 덧붙였습니다.

또 정부가 발행한 소비쿠폰에 대해서도 “보편복지가 아닌 무차별적 복지”라고 평가하며 “정부에서 재원을 충당한다고 하더니 결국 지자체에 떠넘겨 빚을 내게 생겼다”고 주장했습니다.

그러면서 “한정된 재원을 가지고 무차별적 복지를 하는 것은 어렵다”며 “효과를 극대화하기 위한 가성비 높은 투자를 해야 한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오세훈 시장 “노란봉투법은 전형적인 포퓰리즘 법안”
    • 입력 2025-08-21 13:36:18
    • 수정2025-08-21 13:41:17
    사회
오세훈 서울시장이 오늘(21일) 정부와 여당이 추진하고 있는 노조법 2·3조 개정안, 이른바 ‘노란봉투법’을 겨냥해 “미래 세대를 암울하게 만드는 전형적인 포퓰리즘 법안”이라고 강하게 비판했습니다.

오 시장은 오늘(21일) 오전 서울시청에서 ‘지속 가능한 번영을 위한 길’을 주제로 열린 노벨 경제학상 수상자 제임슨 로빈슨 미국 시카고대 교수와의 대담에서 이같이 말했습니다.

오 시장은 “노란봉투법은 불법적 쟁의행위를 해도 손해배상청구 소송을 할 수 없는 것이 핵심”이라며 “노조가 기득권을 유지하려 내놓는 각종 노동 관련 현안들이 기업의 경쟁력을 갉아먹어 청년들의 취업 기회를 바늘구멍으로 만들 것”이라고 주장했습니다.

이어 “미국처럼 고용의 유연성이라도 보장이 된다면 궁합이 맞을 수 있지만, 우리나라의 경우 해고가 쉽지 않다”며 “여기에 불법 파업까지 횡행하면 기업 경쟁력이 대폭 감소할 수밖에 없을 텐데, 이것을 청년들이 용인하겠느냐”고 말했습니다.

그러면서 “선거 과정에서 당선되기 위해 하는 감언이설 정도는 애교로 봐줄 수 있지만, 집권 후 미래 경쟁력을 갉아먹는 정책을 내놓고 그것을 선의로 포장하는 일은 실패한 정권으로 가는 지름길”이라고 덧붙였습니다.

또 정부가 발행한 소비쿠폰에 대해서도 “보편복지가 아닌 무차별적 복지”라고 평가하며 “정부에서 재원을 충당한다고 하더니 결국 지자체에 떠넘겨 빚을 내게 생겼다”고 주장했습니다.

그러면서 “한정된 재원을 가지고 무차별적 복지를 하는 것은 어렵다”며 “효과를 극대화하기 위한 가성비 높은 투자를 해야 한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김하은
김하은

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄

[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄
이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”

이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.