사회

송파구 몽촌토성역 인근 땅 꺼짐 발생…교통 통제

입력 2025.08.21 (13:55) 수정 2025.08.21 (14:05)

오늘(21일) 오전 11시 40분쯤 서울 송파구 지하철 8호선 몽촌토성역 인근 도로에 땅 꺼짐(포트홀)이 발생했습니다.

땅 꺼짐 크기는 지름 1.5ｍ, 깊이 1ｍ로, 복구 작업을 위해 현재 4개 차로 중 2개 차로가 통제되고 있습니다.

구청 측은 상수도 소화전 누수로 땅 꺼짐이 발생한 것으로 보고, 정확한 원인을 파악 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  송파구 몽촌토성역 인근 땅 꺼짐 발생…교통 통제
    입력 2025-08-21 13:55:39
    수정2025-08-21 14:05:39
    사회
오늘(21일) 오전 11시 40분쯤 서울 송파구 지하철 8호선 몽촌토성역 인근 도로에 땅 꺼짐(포트홀)이 발생했습니다.

땅 꺼짐 크기는 지름 1.5ｍ, 깊이 1ｍ로, 복구 작업을 위해 현재 4개 차로 중 2개 차로가 통제되고 있습니다.

구청 측은 상수도 소화전 누수로 땅 꺼짐이 발생한 것으로 보고, 정확한 원인을 파악 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
황다예
황다예 기자

