송파구 몽촌토성역 인근 땅 꺼짐 발생…교통 통제

오늘(21일) 오전 11시 40분쯤 서울 송파구 지하철 8호선 몽촌토성역 인근 도로에 땅 꺼짐(포트홀)이 발생했습니다.



땅 꺼짐 크기는 지름 1.5ｍ, 깊이 1ｍ로, 복구 작업을 위해 현재 4개 차로 중 2개 차로가 통제되고 있습니다.



구청 측은 상수도 소화전 누수로 땅 꺼짐이 발생한 것으로 보고, 정확한 원인을 파악 중입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



