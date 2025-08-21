폭염 속 곳곳 소나기…당분간 무더위 계속

오늘은 전국에 구름이 많은 가운데, 습도는 높고 폭염이 이어지겠습니다.



오늘은 전국 곳곳에, 내일과 모레는 각각 남부와 중부지방을 중심으로 소나기가 내리겠고, 제주도에는 곳에 따라 가끔 비가 오겠습니다.



예상 강수량은 경남권과 전남권은 5에서 60mm, 나머지 지역은 5에서 40mm 정도입니다.



오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 35도로 어제와 비슷하겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 25도 등 전국이 23도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



내일 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 36도로 오늘과 비슷하겠습니다.



비나 소나기가 내리면 일시적으로 기온이 내려가겠지만, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 낮 동안 다시 기온이 올라 무덥겠습니다.



오늘 바다의 물결은 남해 동부 바깥 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



더위가 한풀 꺾인다는 절기 처서가 모레 토요일이지만, 무더위는 주말과 다음 주에도 계속되겠습니다.



