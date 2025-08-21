뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 폭염 계속…당분간 잦은 소나기

입력 2025.08.21 (14:08) 수정 2025.08.21 (14:13)

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 계속되고 있습니다.

모레 토요일이 처서 절기지만 폭염의 기세는 꺾일 줄 모르고 계속되고 있습니다.

현재 서울은 33.4도까지 올랐고, 내일 서울의 낮 최고 기온 32도, 처서 절기인 토요일엔 33도까지 오르는 등 당분간 폭염이 계속될 것으로 예상돼 온열 질환 등 폭염으로 인한 피해가 없도록 주의해야 합니다.

현재 전국에 구름만 다소 지나는 가운데 남부 일부지역엔 소나기가 오고 있습니다.

밤까지 소나기가 오는 곳이 있겠고, 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다.

제주도엔 가끔 비가 내리겠습니다.

낮 기온은 춘천과 부산 33도, 광주 34도, 강릉과 대구 35도까지 오르겠고, 체감 온도도 35도 안팎까지 올라 무덥겠습니다.

바다의 물결은 제주 먼 바다에서 2.5미터로 비교적 높게 일겠습니다.

오늘 밤에도 도심과 해안 지역에선 열대야가 나타나겠고, 당분간 소나기가 자주 내리겠습니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령

