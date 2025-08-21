뉴질랜드 정보기관 “중국 등의 내정 개입·간첩 활동 위협 증가”

뉴질랜드가 최근 가장 어려운 국가안보 환경에 처해 있으며, 특히 중국을 중심으로 외국의 간섭과 간첩 활동 위협이 늘고 있다고 뉴질랜드 정보당국이 경고했습니다.



뉴질랜드 안보정보국(SIS)은 현지 시각 21일 내놓은 연례 위험 평가 보고서에서 여러 나라가 뉴질랜드 정부와 사회를 조종하려 하지만, 중국이 여전히 “가장 적극적”이라면서 이같이 밝혔습니다.



보고서는 인도·태평양 지역은 강대국 간 전략적 경쟁의 중심지이며, 중국이 “특히 적극적이고 강력한 행위자”로서 이 지역 전역에 영향력을 확대하고 자리매김하려 한다고 설명했습니다. 이어 “중국은 뉴질랜드의 국익을 겨냥한 정보 활동을 수행할 의지와 역량을 모두 보여줬다”고 밝혔습니다.



특히 중국공산당 통일전선공작부가 중국 바깥에서 영향력을 구축하기 위해 내정 개입에 관여하고 있다고 지적했습니다. SIS는 통일전선공작부의 활동이 기본적으로 “기만적이고 강압적이며 부패하고 뉴질랜드 내 각종 조직에 위험을 초래한다”고 밝혔습니다. 또 일부 외국이 중요 기관·인프라·기술을 표적으로 민감한 정보를 훔치기 위해 사이버 공격 등 간첩 활동을 뉴질랜드 당국에 탐지되지 않은 채 벌이고 있는 것이 “거의 확실하다”고 경고했습니다.



보고서는 이런 활동에 가담할 의향이 있는 국가로 중국, 러시아, 이란 등을 꼽았습니다. 또 정보당국만 이런 활동을 수행하는 것은 아니라면서 “일부 정부는 정보 수집에 ‘전 국가적 접근 방식’을 취하는데, 여기에는 기업, 대학, 싱크탱크 또는 사이버 행위자들이 자신들을 대신해 활동하도록 하는 것이 포함된다”고 밝혔습니다.



중국 당국은 최근 정보·보안 기관이나 군은 물론 민간 해커 조직이나 기업 등 민간 업계까지 동원해 미국 등 외국에 대한 사이버 공격을 벌이는 것으로 알려졌습니다.



SIS는 또 국가명을 명시하지 않은 채, 여러 외국 국가가 뉴질랜드에 사는 자국민에 대한 정보를 수집하기 위해 사람을 끌어들이는 등 ‘초국가적 탄압’을 일상적으로 자행하고 있다고 밝혔습니다.



앤드루 햄프턴 SIS 국장은 보고서와 함께 발표한 성명에서 “우리의 위협 환경은 악화하고 있다”면서 이런 위협을 현재보다 훨씬 더 심각하게 받아들여야 한다고 말했습니다.



보고서는 또 폭력적 극단주의 위협이 증가하고 있으며, 점점 더 양극화하고 불만이 가득한 온라인 세계에서 급진화한 개인이 벌이는 단독 행위가 사전 경고 없이 공격할 가능성이 크다고 관측했습니다. 특히 젊고 취약한 계층이 급진화할 위험성이 가장 크다고 우려했습니다.



한편 뉴질랜드 정부는 이 같은 안보 환경 악화와 아시아·태평양 지역 긴장 고조에 대응하기 위한 군사력 증강의 첫 단계로 신형 해군 헬기와 공군 항공기를 도입하기로 했습니다.



주디스 콜린스 국방부 장관과 윈스턴 피터스 외교부 장관은 이날 성명에서 총 27억 뉴질랜드달러(약 2조2천억원)를 들여 미국 록히드마틴의 해군용 MH-60R 시호크 헬기 5대와 노후한 공군의 보잉 757 2대를 대체할 에어버스 A321 항공기 2대를 구매할 계획이라고 밝혔습니다.



지난 4월 뉴질랜드 정부는 향후 8년간 120억 뉴질랜드달러(약 9조 8,000억 원)를 투입, 국방비를 국내총생산(GDP)의 2% 수준으로 늘리는 국방 계획을 내놓았으며, 이에 따라 이날 첫 군사장비 조달 계획을 발표했습니다.



콜린스 장관은 특히 폭넓은 입찰 대신 미국의 대외군사판매(FMS) 프로그램을 통해 시호크 헬기를 직접 도입하는 방안을 “신속하게 추진할 것”이라고 밝혔습니다. 그는 약 20억 뉴질랜드달러(약 1조 6,000억 원) 규모의 시호크 헬기 도입으로 뉴질랜드 해군 호위함의 공격·방어 능력과 감시 범위가 향상되고, 동맹국인 호주 등 군대와의 상호 운용성이 확보될 것이라고 설명했습니다.



또 총리 전용기 등으로 쓰이는 기존의 공군 보잉 757 2대는 약 30년 된 노후 기종으로 고장이 잦아 이제는 단거리 비행만 가능한 상태인 것으로 알려졌습니다. 피터스 장관은 “급격한 안보환경 악화”에 대응해 이번 도입 계획을 마련했다고 밝혔습니다. 이어 “세계적으로 긴장이 빠르게 고조되고 있으며, 우리는 경제적 번영을 보장하기 위해 국가 안보에 투자해야 한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



