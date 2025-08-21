정치

‘EBS법’ 필리버스터 돌입…국힘 “진영방송 우려” 민주 “독립성 보장”

입력 2025.08.21 (14:26) 수정 2025.08.21 (14:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 국회 본회의에 상정된 한국교육방송공사(EBS)법 개정안 의결을 막기 위해 무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해 '필리버스터'에 돌입했습니다.

국민의힘 최형두 의원은 오늘(21일) 필러버스터 첫 주자로 나서 방송3법과 관련해 "법안이 그대로 시행되면 위헌의 문제. 민의의 전당인 국회가 스스로에게 부여된 권한과 책임과 의무를 다하지 않는 매우 심각한 문제가 있다는 점을 상기시켜드리겠다"며 발언을 이어갔습니다.

최 의원은 "국민의 재산인 지상파와 국민의 방송을 국민으로부터 위임받지 않은 사람에게 넘겨야 되느냐"며 "국민에게 돌려주는 것이 아니라 국민에게서 뺏어서 엉뚱한 사람에게 몰아주는 것이 방송법 개혁안의 실체"라고 주장했습니다.

그러면서 "과학적이고, 합리적이고, 통합적인 이성보다는 분열적이고, 편파적이고 확증편향의 생각을 가지고 특정 세력에 떠넘겨버리면 국론을 분열시키는 진영 방송으로 전락하게 될 것이라고 걱정하고 있다"고도 말했습니다.

반면, 민주당 김우영 의원은 법안 제안 설명을 통해 "한국교육방송공사의 독립성, 정치적 중립성 및 합리적 운영을 보장하기 위한 것"이라고 설명했습니다.

김 의원은 "이사회를 각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성 등을 반영해 확대하고 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용"이라며 "제안 설명대로 심의 의결해달라"고 말했습니다.

오늘 본회의에 상정된 한국교육방송공사법 개정안은 EBS 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고, 이사 추천 주체를 다양화하는 내용을 담았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘EBS법’ 필리버스터 돌입…국힘 “진영방송 우려” 민주 “독립성 보장”
    • 입력 2025-08-21 14:26:18
    • 수정2025-08-21 14:34:33
    정치
국민의힘은 국회 본회의에 상정된 한국교육방송공사(EBS)법 개정안 의결을 막기 위해 무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해 '필리버스터'에 돌입했습니다.

국민의힘 최형두 의원은 오늘(21일) 필러버스터 첫 주자로 나서 방송3법과 관련해 "법안이 그대로 시행되면 위헌의 문제. 민의의 전당인 국회가 스스로에게 부여된 권한과 책임과 의무를 다하지 않는 매우 심각한 문제가 있다는 점을 상기시켜드리겠다"며 발언을 이어갔습니다.

최 의원은 "국민의 재산인 지상파와 국민의 방송을 국민으로부터 위임받지 않은 사람에게 넘겨야 되느냐"며 "국민에게 돌려주는 것이 아니라 국민에게서 뺏어서 엉뚱한 사람에게 몰아주는 것이 방송법 개혁안의 실체"라고 주장했습니다.

그러면서 "과학적이고, 합리적이고, 통합적인 이성보다는 분열적이고, 편파적이고 확증편향의 생각을 가지고 특정 세력에 떠넘겨버리면 국론을 분열시키는 진영 방송으로 전락하게 될 것이라고 걱정하고 있다"고도 말했습니다.

반면, 민주당 김우영 의원은 법안 제안 설명을 통해 "한국교육방송공사의 독립성, 정치적 중립성 및 합리적 운영을 보장하기 위한 것"이라고 설명했습니다.

김 의원은 "이사회를 각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성 등을 반영해 확대하고 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용"이라며 "제안 설명대로 심의 의결해달라"고 말했습니다.

오늘 본회의에 상정된 한국교육방송공사법 개정안은 EBS 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고, 이사 추천 주체를 다양화하는 내용을 담았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄

‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄
이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”

이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.