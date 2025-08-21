‘김천 오피스텔 살인사건’ 2심도 무기징역 선고

처음 본 남성을 살해하고 피해자 지문으로 대출까지 받은 혐의로 기소된 ‘김천 오피스텔 살인사건’ 피고인 양정렬이 1심에 이어 항소심에서도 무기징역을 선고받았습니다.



대구고등법원 형사1부(정성욱 부장판사)는 강도살인 혐의로 기소된 32살 양정렬과 검사의 항소를 모두 기각하고 무기징역과 전자장치 20년 부착 명령을 선고한 원심 판결을 유지했습니다.



재판부는 “궁핍한 경제 상황을 타개할 목적으로 불특정인을 상대로 금품을 강탈하기로 마음먹고 미리 준비한 흉기로 피해자를 여러 차례 찔러 살해해 죄질이 극히 불량하다”며 양형 이유를 밝혔습니다.



또, “유족이 사형을 선고해달라는 탄원서를 여러 차례 제출한 사정을 고려할 때 사형 선고를 고려할 필요성이 적지 않지만, 피고인은 잘못을 깊이 뉘우치고 있고 불행한 가정 환경에서 성장하면서도 비행 없이 무난한 학창 시절을 보냈고 현재까지 아무런 형사 처벌을 받은 전력이 없는 초범”이라고 덧붙였습니다.



앞서 양 씨는 지난해 11월, 경북 김천의 한 오피스텔에 경비원을 사칭하고 들어가 일면식도 없는 동갑내기 남성을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



또, 그의 지문으로 6천만 원을 대출받고, 피해자의 신분증과 체크카드를 이용해 병원 치료 등을 받은 것으로 드러났습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



