순천 레미콘 공장서 작업자 3명 가스중독 추정 신고
입력 2025.08.21 (14:49) 수정 2025.08.21 (14:50)
전남 순천의 한 레미콘 공장에서 작업자 3명이 가스중독 추정 사고로 위독한 상태입니다.
오늘(21일) 오후 1시 30분쯤 전남 순천시 서면 순천일반산업단지의 한 레미콘 공장에서 작업자 3명이 가스에 중독된 것으로 보인다는 신고가 접수됐습니다.
현장에 출동한 소방 당국은 작업자들이 가스보관실에 들어갔다가 사고가 난 것으로 보고 수색 작업을 벌였습니다.
경찰은 수색과 구조를 마친 후 사고 경위를 조사할 방침입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
유승용 기자 hara1848@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.