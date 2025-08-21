순천 레미콘 공장서 작업자 3명 가스 중독 추정 신고

동영상 고정 취소

오늘 오후 1시 30분쯤 전남 순천시 서면 순천일반산업단지의 한 레미콘 공장에서 작업자 3명이 가스에 중독된 것으로 보인다는 신고가 접수됐습니다.



현장에 출동한 소방 당국은 작업자들이 가스보관실에 들어갔다가 사고가 난 것으로 보고 수색 작업을 벌였습니다.



경찰은 사고 경위를 조사할 방침입니다.



