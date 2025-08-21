경찰, ‘싸이 흠뻑쇼’ 티켓 80장 수수한 현직 소방관 수사

공연 기획사로부터 가수 싸이의 콘서트 티켓 80장을 수수한 의혹으로 현직 소방관이 수사를 받고 있습니다.



인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난달 청탁금지법 위반 혐의로 고발된 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 수사 중이라고 오늘(21일) 밝혔습니다.



A 소방경은 지난 6월 인천 서구 아사이드경기장에서 열린 가수 싸이의 ‘흠뻑쇼’ 입장권 80장을 공연 기획사로부터 받은 혐의를 받습니다.



공연 기획사 측은 소방공무원 가족 초청 명목으로 입장권을 전달했는데, A 소방경은 소속 서에 이러한 내용을 전달하지 않은 것으로 알려졌습니다.



인천소방본부는 지난달 A 소방경을 청탁금지법 위반 혐의로 고발한 뒤, 직위해제 조치했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



