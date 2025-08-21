황주호 한수원 사장 한미 정상회담 기간 방미…‘원전 협력’ 논의

한국수력원자력과 미국 원전업체 웨스팅하우스의 ‘불공정 계약’ 논란이 이는 가운데 황주호 한수원 사장이 한미 정상회담 기간 미국을 방문합니다.



지난 1월 지식재산권 분쟁 해소를 계기로 한수원이 웨스팅하우스를 비롯한 미 기업들과 미국을 비롯한 세계 원전 시장 진출과 관련된 협업을 논의할 수 있다는 관측이 나옵니다.



황 사장은 오는 23일 미국으로 출국해 웨스팅하우스 등 미 원전 업계와 산업 협력 방안을 논의하고 업무협약(MOU)을 맺을 것으로 알려졌습니다.



황 사장은 앞서 19일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에서 스웨덴과 슬로베니아, 네덜란드 등 유럽 원전 수주전에서 철수한 이유를 묻는 정진욱 더불어민주당 의원의 질문에 “저희가 유럽 시장에서 이렇게 힘을 계속 쓸 거냐 아니면 미국 시장을 겨냥할 거냐 해서 미국 시장을 겨냥해야 한다는 결론을 얻었다”고 답했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 화석연료 경제 부활과 더불어 원전의 대대적 확대를 추진하고 있습니다.



2050년까지 현재 약 100GW(기가와트)인 원전 설비용량을 400GW로 확대하겠다는 목표를 제시했습니다. 신규 원전 인허가 기간도 18개월로 대폭 단축했습니다. 미국이 추가로 짓겠다고 한 300GW는 1GW 기준으로 하면 원전 약 300기 분량에 해당합니다.



트럼프 행정부는 당장 2030년까지 10기 원전을 착공한다는 목표를 제시한 상태입니다.



이번 한미 정상회담에는 김정관 산업통상자원부 장관 외에도 안세진 원전산업정책국장이 동행해 민관이 양국 간 원전 산업 협력에 대해 의논하는 자리가 마련될 수 있다는 관측도 나옵니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



