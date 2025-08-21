영상K

‘영웅놀이’ 트럼프, ‘ICC 체포영장’ 네타냐후와 ‘환장의 짝꿍’? [지금뉴스]

입력 2025.08.21 (15:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

생방송이 한창인 이란 국영방송. 갑자기 폭발음이 터지면서 앵커가 긴급 대피하고, 화염으로 뒤덮인 방송국에서 시커먼 연기가 솟구쳐 오릅니다.

지난 6월 이스라엘의 이란 공습인데, 결국 미국이 벙커버스터까지 동원하며 이란 핵시설을 타격하고 나서야 무력 충돌은 끝났습니다.

수많은 인명 피해가 있었던 전쟁, 그런데 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 공격을 다시 한번 상기하며 자화자찬을 이어가 논란이 되고 있습니다.

현지 시각 19일 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 '전쟁 영웅'이라 칭하며, 자신 역시 '전쟁 영웅'이라고 주장한 겁니다.

현재 네타냐후 총리는 가자지구 문제로 국제형사재판소의 체포영장이 발부되는 등 국제적 비판을 받고 있습니다.

그럼에도 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에 대한 전폭적인 지지를 밝히고 있습니다.

CNN은 트럼프 대통령이 자신도 '전쟁영웅'이라 말한 데 대해 본인이 베트남전 당시 입대하지 않은 데 따른 '콤플렉스'의 발로일 수 있다 지적했습니다.

KBS 뉴스 강정현입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘영웅놀이’ 트럼프, ‘ICC 체포영장’ 네타냐후와 ‘환장의 짝꿍’? [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-21 15:17:12
    영상K
생방송이 한창인 이란 국영방송. 갑자기 폭발음이 터지면서 앵커가 긴급 대피하고, 화염으로 뒤덮인 방송국에서 시커먼 연기가 솟구쳐 오릅니다.

지난 6월 이스라엘의 이란 공습인데, 결국 미국이 벙커버스터까지 동원하며 이란 핵시설을 타격하고 나서야 무력 충돌은 끝났습니다.

수많은 인명 피해가 있었던 전쟁, 그런데 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 공격을 다시 한번 상기하며 자화자찬을 이어가 논란이 되고 있습니다.

현지 시각 19일 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 '전쟁 영웅'이라 칭하며, 자신 역시 '전쟁 영웅'이라고 주장한 겁니다.

현재 네타냐후 총리는 가자지구 문제로 국제형사재판소의 체포영장이 발부되는 등 국제적 비판을 받고 있습니다.

그럼에도 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에 대한 전폭적인 지지를 밝히고 있습니다.

CNN은 트럼프 대통령이 자신도 '전쟁영웅'이라 말한 데 대해 본인이 베트남전 당시 입대하지 않은 데 따른 '콤플렉스'의 발로일 수 있다 지적했습니다.

KBS 뉴스 강정현입니다.
강정현
강정현

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.