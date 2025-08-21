‘영웅놀이’ 트럼프, ‘ICC 체포영장’ 네타냐후와 ‘환장의 짝꿍’? [지금뉴스]

생방송이 한창인 이란 국영방송. 갑자기 폭발음이 터지면서 앵커가 긴급 대피하고, 화염으로 뒤덮인 방송국에서 시커먼 연기가 솟구쳐 오릅니다.



지난 6월 이스라엘의 이란 공습인데, 결국 미국이 벙커버스터까지 동원하며 이란 핵시설을 타격하고 나서야 무력 충돌은 끝났습니다.



수많은 인명 피해가 있었던 전쟁, 그런데 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 공격을 다시 한번 상기하며 자화자찬을 이어가 논란이 되고 있습니다.



현지 시각 19일 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 '전쟁 영웅'이라 칭하며, 자신 역시 '전쟁 영웅'이라고 주장한 겁니다.



현재 네타냐후 총리는 가자지구 문제로 국제형사재판소의 체포영장이 발부되는 등 국제적 비판을 받고 있습니다.



그럼에도 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에 대한 전폭적인 지지를 밝히고 있습니다.



CNN은 트럼프 대통령이 자신도 '전쟁영웅'이라 말한 데 대해 본인이 베트남전 당시 입대하지 않은 데 따른 '콤플렉스'의 발로일 수 있다 지적했습니다.



KBS 뉴스 강정현입니다.