30억 원어치 상품권 절도 판매업자 검거…“빌려간 뒤 안 돌려줘”

상품권 30억 원어치를 빌린 뒤 돌려주지 않은 상품권 판매업자가 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강남경찰서는 상품권 판매업자 50대 남성 A 씨를 절도 혐의로 입건해 조사하고 있다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 18일 오후 1시쯤 서울 강남구의 한 건물 안에서 또 다른 상품권 판매업자 B 씨로부터 모두 30억 원 상당인 50만 원권 상품권 6천 매가 담긴 가방을 받아 챙긴 혐의를 받습니다.



B 씨로부터 고소장을 접수한 경찰은 그제 오전 10시쯤 인천 연수구 송도동에서 A 씨를 긴급체포한 뒤 조사를 이어가고 있습니다.



B 씨는 A 씨가 구매자의 신뢰를 얻기 위해 자신으로부터 실물 상품권을 빌려 간 뒤 돌려주지 않았다고 주장하는 것으로 전해졌습니다.



