[뉴스의 2면] ‘이민자 표적’ 어디까지?…영어 학습 지원까지 없앤다

동영상 고정 취소

다음은 워싱턴 포스트의 단독 보도입니다.



미국 교육부가 영어 학습자 교육 지침을 은밀히 폐지했다는 헤드라인인데요.



해당 지침의 폐지는, 영어에 능통하지 않은 약 500만 명의 학생들에 대한 지원을 축소하려는 미 행정부의 여러 조치 중 하나라고 워싱턴포스트는 전했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 영어를 미국의 공식 언어로 규정한 3월 1일 자 행정명령에 서명했죠.



이번 조치는 이 행정명령의 시행을 가속화할 거라고 워싱턴 포스트는 진단했습니다.



미 행정부는 각종 추방 캠페인과 정책 변화를 통해 이민자들을 광범위하게 표적으로 삼고 있죠.



지난 3월 이후 미 교육부 산하 영어교육담당국의 거의 모든 직원을 해고했고, 의회에 영어 학습자 교육을 위한 지원금을 중단해달라고 요청하기도 했습니다.



교육부 대변인은 2015년 세운 영어 학습자 교육 지침이 "행정부 정책에 부합하지 않는다"며 폐지 이유를 밝혔는데요.



워싱턴 포스트는 지침 폐지가 어떤 결과로 이어질지 아직 명확하진 않지만, 영어 학습자를 위한 교육이 약화할 수 있고, 영어 서비스가 필요한 학생들에게 이를 제공해야 한다는 연방 정부의 수십 년 된 지원 체계를 위협할 수 있다고 지적했습니다.



지금까지 뉴스의 2면이었습니다.



그래픽:김석훈/자료조사:권애림/영상편집:이은빈



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!