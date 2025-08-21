복지2차관 “전공의 복귀 이후 수련 환경 개선에 집중”

주요 병원의 하반기 전공의 모집이 마감을 앞둔 가운데, 정부가 수련환경 개선 방안을 논의하는 것에 집중하겠다고 밝혔습니다.



이형훈 보건복지부 제2차관은 오늘(21일) 제4차 수련협의체 모두발언을 통해 “앞으로는 전공의들의 복귀 이후 수련환경 개선, 수련의 질 향상 방안을 중심으로 논의해 의료 현장의 우려를 해소하고 좋은 수련 환경을 조성하겠다”고 밝혔습니다.



그러면서 “전공의들의 수련 복귀는 단순히 과거로 돌아가는 게 아니라 새로운 의료환경에 맞는 새로운 수련체계를 세우는 과정”이라며 “변화된 환경에 적합한 수련 방식을 논의해야 할 시점”이라고 말했습니다.



구체적인 방안으로는 “병원별, 지역별, 과목별로 처한 상황이 다른 만큼 새로운 접근이 필요하다”며 “수련 당사자들이 존중하고 신뢰할 수 있는 안정적인 수련 환경을 만들고, 그간의 불신과 반복을 해소할 수 있도록 노력해달라”고 당부했습니다.



특히 정부가 전공의 수련환경 개선을 포함해 지역·필수·공공의료 강화를 위한 지원도 아끼지 않겠다고 강조했습니다.



수련협의체는 지난해 집단 사직한 전공의들이 의료 현장에 돌아올 수 있는 여건을 마련하고자 정부와 전공의, 수련병원 등 수련의 당사자들이 참여하는 모임입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



