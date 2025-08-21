사회

포스코이앤씨 감전사고 미얀마인 건강 회복세…“음식물 섭취”

입력 2025.08.21 (15:39) 수정 2025.08.21 (15:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

포스코이앤씨 고속도로 공사 현장에서 감전 사고를 당한 미얀마인 근로자가 회복세에 들어간 것으로 전해졌습니다.

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀은 30대 미얀마인 근로자 A 씨가 미음을 먹거나 팔을 들어 올릴 수 있는 등 몸 상태가 호전됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

다만 A 씨는 아직 조사가 가능한 상태는 아닌 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 지난 4일 오후 1시 반쯤 포스코이앤씨가 시공을 맡은 광명시 옥길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 감전 사고를 당했습니다.

A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨져 중환자실에서 치료를 받다가, 사고 8일 만인 지난 12일 의식을 회복했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 포스코이앤씨 감전사고 미얀마인 건강 회복세…“음식물 섭취”
    • 입력 2025-08-21 15:39:18
    • 수정2025-08-21 15:40:57
    사회
포스코이앤씨 고속도로 공사 현장에서 감전 사고를 당한 미얀마인 근로자가 회복세에 들어간 것으로 전해졌습니다.

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀은 30대 미얀마인 근로자 A 씨가 미음을 먹거나 팔을 들어 올릴 수 있는 등 몸 상태가 호전됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

다만 A 씨는 아직 조사가 가능한 상태는 아닌 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 지난 4일 오후 1시 반쯤 포스코이앤씨가 시공을 맡은 광명시 옥길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 감전 사고를 당했습니다.

A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨져 중환자실에서 치료를 받다가, 사고 8일 만인 지난 12일 의식을 회복했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
황다예
황다예 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정
일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감

일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ 검시 조사관 체포…“신발에 숨겨”

‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ 검시 조사관 체포…“신발에 숨겨”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.