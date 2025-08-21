국제

루비오 미 국무, 우크라·유럽과 3각 회의…‘우크라 안전보장’ 논의

입력 2025.08.21 (15:48) 수정 2025.08.21 (15:54)

마코 루비오 미국 국무장관이 현지 시각 21일 우크라이나에 대한 안보 보장 방안 논의를 위해 우크라이나와 유럽 주요국 안보보좌관들을 만날 예정이라고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.

미 행정부 고위 당국자는 국가안보보좌관 대행이기도 한 루비오 장관이 우크라이나, 유럽 안보보좌관들과 ‘민감한 외교적 대화’를 할 예정이라고 전했습니다.

다만 구체적인 시간과 장소는 전해지지 않았습니다.

이 회의에서 현재 추진 중인 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담에 앞서 우크라이나에 대한 안전 보장 방안이 집중 논의될 전망입니다.

현재 미국과 유럽은 우크라이나의 북대서양조약기구(나토) 가입은 배제하되, 나토 조약 5조의 집단 방위 공약과 유사한 안전보장 안에 대한 합의 도출을 대안으로 모색하고 있습니다.

이는 우크라이나가 다시 러시아의 공격을 받을 경우 미국과 유럽 국가들이 그것을 자신들에 대한 공격으로 간주하고 대응토록 하려는 것입니다.

여기에는 미국의 정보 제공과 감시·정찰, 흑해에 미 해군 배치 등이 포함될 수 있습니다.

아울러 안전보장 방안이 미 의회 승인을 받는 방안 등 법적 구속력을 갖도록 보장하는 방안도 논의될 수 있다고 NYT는 전했습니다.

다만 앞서 트럼프 대통령은 우크라이나에 대한 안보 보장 방안으로 공중 지원을 언급하면서 미군 배치에는 선을 그은 바 있습니다.

