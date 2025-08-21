여수MBC 순천이전반대위 오는 27일 출범

여수MBC의 순천 이전을 반대하는 범시민대책위원회가 오는 27일부터 본격적인 활동에 들어갑니다.범시민대책위원회는 오는 27일 출범식을 열고, 정기명 여수시장과 백인숙 여수시의장, 박종길 지역사회연구소장 등 3명이 공동위원장을 맡아 본격적인 활동에 나선다고 밝혔습니다.앞서 범시민대책위는 어제(20일) 여수MBC 관계자들을 만나 사옥 이전과 관련한 설명을 듣고 질의응답 시간을 가졌다고 말했습니다.