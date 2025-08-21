‘올해만 5번’…전남서 현직 경찰관, 음주운전으로 직위해제

전남 여수경찰서 소속 현직 경찰관이 음주 운전에 적발돼 직위해제 됐습니다.전남경찰청은 여수경찰서 소속 A 경위를 도로교통법 위반(음주 운전) 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 경위는 지난 17일 오후 5시20분쯤 전남 광양시 한 도로에서 혈중알코올농도 면허취소 수준의 상태에서 운전하다가 시민의 신고로 출동한 경찰에 의해 붙잡혔습니다.전남경찰청은 A 경위를 직위해제하고, 여수경찰서에 대해 특별 감찰을 진행하고 있습니다.전남경찰청에서는 올해만 현직 경찰관 5명이 음주 운전에 적발됐습니다.