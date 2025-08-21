GS칼텍스 여수공장, 합동참모본부와 민관군 합동 훈련

GS칼텍스가 을지훈련 기간을 맞아 여수공장에서 합동참모본부와 함께 민관군 통합 유류 인수·분배 훈련을 진행했습니다.이번 훈련은 전시 상황에서 기름을 안정적으로 공급하기 위한 민·관·군 협력 체계를 점검하고 강화하는 게 목적으로 어제(20일)부터 이틀간 실시됐습니다.GS칼텍스와 합동참모본부는 전시 상황을 가정한 상황에서 군 인수반이 직접 정유사로부터 기름을 인수해 유조차와 유조선, 유조화차 등 다양한 수단을 활용해 전투부대로 공급하는 군수지원태세를 점검했습니다.GS칼텍스는 전시 상황에서 시스템 해킹과 송유관 파괴 등 다양한 유형의 공격 발생 시 신속히 복구와 생산공정을 정상화하는 능력을 확보해 안정적인 유류 공급 체계를 갖추고 있다고 설명했습니다.