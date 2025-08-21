순천

GS칼텍스 여수공장, 합동참모본부와 민관군 합동 훈련

입력 2025.08.21 (15:53)

GS칼텍스가 을지훈련 기간을 맞아 여수공장에서 합동참모본부와 함께 민관군 통합 유류 인수·분배 훈련을 진행했습니다.

이번 훈련은 전시 상황에서 기름을 안정적으로 공급하기 위한 민·관·군 협력 체계를 점검하고 강화하는 게 목적으로 어제(20일)부터 이틀간 실시됐습니다.

GS칼텍스와 합동참모본부는 전시 상황을 가정한 상황에서 군 인수반이 직접 정유사로부터 기름을 인수해 유조차와 유조선, 유조화차 등 다양한 수단을 활용해 전투부대로 공급하는 군수지원태세를 점검했습니다.

GS칼텍스는 전시 상황에서 시스템 해킹과 송유관 파괴 등 다양한 유형의 공격 발생 시 신속히 복구와 생산공정을 정상화하는 능력을 확보해 안정적인 유류 공급 체계를 갖추고 있다고 설명했습니다.

공지·정정

