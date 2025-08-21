국제

전직 공무원 집에서 현금 3톤…중국서 역대급 부패 사례

입력 2025.08.21 (16:00) 수정 2025.08.21 (16:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당하다가 8년 전 사직한 인사가 당국에 의해 최근 돌연 당적을 박탈당하고 조사 받고 있습니다.

해당 전직 공무원의 자택에서 무게 3t에 달하는 현금이 압수된 것으로 알려져 중국에서도 역대급 부패 사례로 꼽힙니다.

21일 차이신과 신랑재경 등 중국 매체들에 따르면 중국공산당 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 승인을 받아 관련 당국이 감찰 조사를 진행해 중국증권감독관리위원회의 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장의 당적을 최근 박탈했습니다.

그의 자택에서는 수백억원 규모의 현금이 발견됐는데, 너무 많은 돈에서 곰팡이 냄새가 날 정도였다고 현지 매체들은 전했습니다.

고위 간부가 아닌 중견 간부급 공무원이 이처럼 막대한 재산을 부정 축재한 사실이 알려지면서 중국 내부에 만연한 부패 현상이 다시금 논란이 되고 있습니다.

중국 네티즌들은 압수된 현금의 무게를 빗대 그를 '3t 처장'이라고 부르고 있습니다.

양자오훙은 1998년 중국증권감독관리위원회에 입사해 '중국판 나스닥'으로 불리는 창업판 IPO 심사 업무의 실세 역할을 했습니다. 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도가 되자 한때 '살아있는 염라대왕'이라고 불렸습니다.

2016년 개인 사정을 이유로 자진 사직한 뒤 그는 전직 직위를 이용해 상장 예정 기업의 비상장 주식을 매입하는 방식으로 거액을 챙긴 것으로 조사됐습니다.

중국 매체들은 그의 사례가 현직에서 떠난 뒤 권력을 이용해 은밀하게 재산을 축적하는 이른바 '도피형 사직'의 전형으로 보인다고 지적했습니다.

공직을 떠난 뒤 그는 골프장에서 주로 목격되는 등 사치스러운 생활을 즐긴 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전직 공무원 집에서 현금 3톤…중국서 역대급 부패 사례
    • 입력 2025-08-21 16:00:54
    • 수정2025-08-21 16:03:43
    국제
중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당하다가 8년 전 사직한 인사가 당국에 의해 최근 돌연 당적을 박탈당하고 조사 받고 있습니다.

해당 전직 공무원의 자택에서 무게 3t에 달하는 현금이 압수된 것으로 알려져 중국에서도 역대급 부패 사례로 꼽힙니다.

21일 차이신과 신랑재경 등 중국 매체들에 따르면 중국공산당 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 승인을 받아 관련 당국이 감찰 조사를 진행해 중국증권감독관리위원회의 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장의 당적을 최근 박탈했습니다.

그의 자택에서는 수백억원 규모의 현금이 발견됐는데, 너무 많은 돈에서 곰팡이 냄새가 날 정도였다고 현지 매체들은 전했습니다.

고위 간부가 아닌 중견 간부급 공무원이 이처럼 막대한 재산을 부정 축재한 사실이 알려지면서 중국 내부에 만연한 부패 현상이 다시금 논란이 되고 있습니다.

중국 네티즌들은 압수된 현금의 무게를 빗대 그를 '3t 처장'이라고 부르고 있습니다.

양자오훙은 1998년 중국증권감독관리위원회에 입사해 '중국판 나스닥'으로 불리는 창업판 IPO 심사 업무의 실세 역할을 했습니다. 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도가 되자 한때 '살아있는 염라대왕'이라고 불렸습니다.

2016년 개인 사정을 이유로 자진 사직한 뒤 그는 전직 직위를 이용해 상장 예정 기업의 비상장 주식을 매입하는 방식으로 거액을 챙긴 것으로 조사됐습니다.

중국 매체들은 그의 사례가 현직에서 떠난 뒤 권력을 이용해 은밀하게 재산을 축적하는 이른바 '도피형 사직'의 전형으로 보인다고 지적했습니다.

공직을 떠난 뒤 그는 골프장에서 주로 목격되는 등 사치스러운 생활을 즐긴 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김귀수
김귀수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 <br>추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.