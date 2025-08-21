검찰 합동수사팀, ‘마약수사 외압의혹’ 국가수사본부 압수수색

‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’을 수사하는 검찰 합동수사팀이 경찰청 국가수사본부를 압수수색 했습니다.



대검찰청 합동수사팀은 오늘(21일) 오전 국가수사본부 마약조직범죄수사실에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했습니다.



‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’은 2023년 1월, 영등포경찰서가 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 약 74㎏ 밀수 범행에 세관 공무원이 연루됐다는 진술을 확보해 수사에 나선 나섰지만, 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부 등이 사건을 은폐하기 위해 수사에 외압을 행사했다는 내용입니다.



수사를 담당한 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장은 지난해 7월 국회에서 당시 서울경찰청 생활안전부장이던 조병노 경무관이 마약 수사 결과 보도자료에서 인천세관 직원 연루 부분을 빼달라고 요구했다고 증언했습니다.



또 당시 영등포경찰서장으로부터도 “이 사건을 용산에서 알고 있고 심각하게 보고 있다”는 말과 함께 마약 수사 브리핑을 연기하라는 지시를 받았다고 밝혔습니다.



대검은 지난 6월 검찰과 경찰·국세청·금융정보분석원(FIU)이 참여하는 20여 명 규모의 합동수사팀을 꾸리고 수사에 착수했습니다. 같은 달 인천세관과 밀수 연루 혐의를 받는 세관 공무원 주거지 등 10여 곳을 압수수색 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!