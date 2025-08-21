사회

검찰 합동수사팀, ‘마약수사 외압의혹’ 국가수사본부 압수수색

입력 2025.08.21 (16:00) 수정 2025.08.21 (16:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’을 수사하는 검찰 합동수사팀이 경찰청 국가수사본부를 압수수색 했습니다.

대검찰청 합동수사팀은 오늘(21일) 오전 국가수사본부 마약조직범죄수사실에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했습니다.

‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’은 2023년 1월, 영등포경찰서가 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 약 74㎏ 밀수 범행에 세관 공무원이 연루됐다는 진술을 확보해 수사에 나선 나섰지만, 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부 등이 사건을 은폐하기 위해 수사에 외압을 행사했다는 내용입니다.

수사를 담당한 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장은 지난해 7월 국회에서 당시 서울경찰청 생활안전부장이던 조병노 경무관이 마약 수사 결과 보도자료에서 인천세관 직원 연루 부분을 빼달라고 요구했다고 증언했습니다.

또 당시 영등포경찰서장으로부터도 “이 사건을 용산에서 알고 있고 심각하게 보고 있다”는 말과 함께 마약 수사 브리핑을 연기하라는 지시를 받았다고 밝혔습니다.

대검은 지난 6월 검찰과 경찰·국세청·금융정보분석원(FIU)이 참여하는 20여 명 규모의 합동수사팀을 꾸리고 수사에 착수했습니다. 같은 달 인천세관과 밀수 연루 혐의를 받는 세관 공무원 주거지 등 10여 곳을 압수수색 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 검찰 합동수사팀, ‘마약수사 외압의혹’ 국가수사본부 압수수색
    • 입력 2025-08-21 16:00:55
    • 수정2025-08-21 16:56:17
    사회
‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’을 수사하는 검찰 합동수사팀이 경찰청 국가수사본부를 압수수색 했습니다.

대검찰청 합동수사팀은 오늘(21일) 오전 국가수사본부 마약조직범죄수사실에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했습니다.

‘인천세관 마약 수사 외압 의혹’은 2023년 1월, 영등포경찰서가 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 약 74㎏ 밀수 범행에 세관 공무원이 연루됐다는 진술을 확보해 수사에 나선 나섰지만, 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부 등이 사건을 은폐하기 위해 수사에 외압을 행사했다는 내용입니다.

수사를 담당한 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장은 지난해 7월 국회에서 당시 서울경찰청 생활안전부장이던 조병노 경무관이 마약 수사 결과 보도자료에서 인천세관 직원 연루 부분을 빼달라고 요구했다고 증언했습니다.

또 당시 영등포경찰서장으로부터도 “이 사건을 용산에서 알고 있고 심각하게 보고 있다”는 말과 함께 마약 수사 브리핑을 연기하라는 지시를 받았다고 밝혔습니다.

대검은 지난 6월 검찰과 경찰·국세청·금융정보분석원(FIU)이 참여하는 20여 명 규모의 합동수사팀을 꾸리고 수사에 착수했습니다. 같은 달 인천세관과 밀수 연루 혐의를 받는 세관 공무원 주거지 등 10여 곳을 압수수색 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
현예슬
현예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 <br>추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.