경찰, 제주 해군 군사기지 불법 촬영 중국인 2명 붙잡아

제주에 위치한 군사시설을 불법 촬영한 30대 중국인 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.



그제(19일) 오후 6시쯤 제주 서귀포시 해군기지 인근에서 드론을 띄워 해군기지 등을 촬영한 혐의로 30대 중국인 2명이 군당국에 적발됐습니다.



제주 해군 관계자는 "부대는 드론 운용자 위치 탐색과 식별과 관련한 기지 경계 및 방호조치를 시행했다"고 밝혔습니다.



경찰은 이들을 군사기지법 위반 혐의로 체포해 조사하고 있습니다.



앞서 지난 6월에는 부산에 입항한 미국 항공모함과 해군 군사기지 등지를 불법 촬영하고, 이를 중국 SNS에 올린 중국인 유학생이 구속됐습니다.



