광주FC 경영본부장 이현 전 부구청장 선임…“재정안정화 기대”

프로축구 광주FC가 이사회를 열고 그동안 공백이였던 경영본부장에 이현 전 광주광역시 남구 부구청장을 선임했습니다.



이번 인사는 행정 전문가를 영입해 구단 운영의 재정안정과 조직운영에 따른 전문성을 강화하려는 것으로 풀이됩니다.



지방자치단체와 공공기관에서 주요 보직을 맡아온 이 신임 본부장은 광주FC가 지역사회와 더욱 긴밀히 소통하고, 안정적인 재정 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 전망됩니다.



