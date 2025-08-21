사회

경기도, ‘응급의료지원 자문단’ 구성…오늘 첫 회의

입력 2025.08.21 (16:32) 수정 2025.08.21 (16:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기도는 응급의료정책 수립 과정에 싱크탱크 역할을 할 ‘응급의료지원 자문단’을 구성했다고 밝혔습니다.

자문단은 도내 권역·지역응급의료센터 소속 의료진과 학계·응급의료 분야 전문가 등 외부 위원 11명으로 구성됐습니다.

오늘(21일) 광교청사에서 1차 회의를 연 자문단은 중증응급환자 이송지침 개선, 응급의료권역 재정비, 지역응급의료센터 운영 방향 설정 등 응급의료 현안과 관련한 현장 중심의 대안을 경기도에 제안했습니다.

경기도는 자문단이 제안한 내용을 검토해 향후 응급의료정책 수립에 반영하게 됩니다.

자문단 회의는 경기도 보건건강국의 자문 요청이 있을 때마다 수시로 개최될 예정입니다.

유영철 경기도 보건건강국장은 “응급의료 전문가들이 상시 참여하는 자문 체계가 마련됐다”며 “앞으로 국정과제로 채택된 ‘필수의료 확충’에 발맞춰 지방정부 차원의 책임과 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기도, ‘응급의료지원 자문단’ 구성…오늘 첫 회의
    • 입력 2025-08-21 16:32:44
    • 수정2025-08-21 16:34:12
    사회
경기도는 응급의료정책 수립 과정에 싱크탱크 역할을 할 ‘응급의료지원 자문단’을 구성했다고 밝혔습니다.

자문단은 도내 권역·지역응급의료센터 소속 의료진과 학계·응급의료 분야 전문가 등 외부 위원 11명으로 구성됐습니다.

오늘(21일) 광교청사에서 1차 회의를 연 자문단은 중증응급환자 이송지침 개선, 응급의료권역 재정비, 지역응급의료센터 운영 방향 설정 등 응급의료 현안과 관련한 현장 중심의 대안을 경기도에 제안했습니다.

경기도는 자문단이 제안한 내용을 검토해 향후 응급의료정책 수립에 반영하게 됩니다.

자문단 회의는 경기도 보건건강국의 자문 요청이 있을 때마다 수시로 개최될 예정입니다.

유영철 경기도 보건건강국장은 “응급의료 전문가들이 상시 참여하는 자문 체계가 마련됐다”며 “앞으로 국정과제로 채택된 ‘필수의료 확충’에 발맞춰 지방정부 차원의 책임과 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 <br>추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.