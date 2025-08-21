서울 선릉역 인근에서 ‘칼부림’ 신고…남성 1명 다쳐

오늘(21일) 오후 3시쯤 서울 강남구 선릉역 인근에서 “50대 남성이 칼 들고 싸운다”는 신고가 접수됐습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 남성 한 명을 공공장소흉기소지죄 혐의로 현행범 체포했습니다.



이로 인해 또 다른 남성 한 명이 복부를 다쳤지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 “‘묻지마 범죄’는 아닌 것으로 보인다”면서 “정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!