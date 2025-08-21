광복 80주년 특별전…광화문 광장서 80년 기록 전시

행정안전부가 광복 80주년을 맞아 오는 23일부터 31일까지 서울 광화문 광장에서 국가기록특별전 '빛으로 이어진 80년의 기록'을 개최합니다.



광복 이후 대한민국의 여정을 되짚는 이번 전시에선, 광화문 광장에 80개의 기둥 구조물을 세워 LED 영상과 160여 점의 기록물을 함께 선보입니다.



프롤로그 '그날의 환희'를 시작으로 정부 수립, 분단과 전쟁, 경제 성장, 민주주의 발전, 세계 속의 K까지 5개 주제로 이어집니다.



프롤로그에서는 광복 소식을 듣고 거리를 메운 시민들의 환호와 항복 조인식 영상을 함께 보여주며, 독립의 순간을 다시 체험하게 합니다.



이어 1부에서는 대한민국 정부 수립 과정을, 2부에서는 분단과 전쟁, 그리고 평화를 향한 노력을 담은 자료들이 전시됩니다.



특히, 1945년 일본의 무조건 항복 소식을 전한 미국의 소리 한국어 방송 음성과 한국전쟁 당시 피난민 인터뷰 음성이 이번 전시에서 처음 공개됩니다.



또 3부와 4부에서는 파독 광부·간호사의 기록, 민주화 운동 현장 자료 등을 통해 산업화와 민주주의 발전 과정을 조명합니다.



마지막 5부에서는 K-콘텐츠와 첨단산업, 스포츠 성과 등 세계 속에서 인정받은 대한민국의 모습을 보여줍니다.



끝으로 에필로그에서는 과거와 미래의 대한민국을 이어가는 현재의 우리가 남기는 희망의 메시지를 체험자의 참여에 따라 구현되는 '인터랙티브 월'을 통해 보여준다는 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



