뉴스 5

EBS법에 2차 필리버스터…여야, 쟁점 법안 두고 대치

입력 2025.08.21 (17:05) 수정 2025.08.21 (17:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

순천 레미콘 공장 3명 가스중독…2명은 심정지

순천 레미콘 공장 3명 가스중독…2명은 심정지
이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”

다음
[앵커]

방송3법 중 마지막 법안인 EBS법 개정안이 본회의에 상정됐습니다.

국민의힘은 무제한 토론, 필리버스터로 맞서고 있는데, 더불어민주당은 이번 임시 국회에서 2차 상법 개정안 등 쟁점 법안을 모두 처리할 계획이어서 여야 대치가 이어질 전망입니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

["가결되었음을 선포합니다."]

방송문화진흥회법 개정안이 민주당 등 범여권 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.

방문진법은 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사수를 늘리는 내용을 담고 있는데, 지난 임시국회에서 무제한토론, 필리버스터로 인해 처리가 불발됐습니다.

당시 필리버스터를 주도했던 국민의힘은 오늘 표결에 불참했습니다.

곧이어 방송3법 중 마지막 법안인 한국교육방송공사(EBS)법이 본회의에 상정됐고, 국민의힘은 반발하며 2차 필리버스터로 맞섰습니다.

민주당은 정치적 중립성과 합리적 운영을 보장하는 법안이라고 강조했고.

[김우영/더불어민주당 의원 : "사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용입니다."]

국민의힘은 현행법으로도 정치적 중립성 등이 충분히 보장된다고 반박했습니다.

[최형두/국민의힘 의원 : "그대로 시행되면 상당히 큰 위헌의 문제, 국회가 스스로에게 부여된 권한과 책임과 의무를 다하지 않는 매우 심각한 문제."]

민주당이 곧바로 무제한 토론 종결 동의서를 제출하면서 24시간 뒤인 내일 오전 EBS법 표결이 진행될 예정입니다.

민주당은 25일까지 이어지는 본회의에서 2차 상법 개정안과 노란봉투법 등 나머지 쟁점 법안도 모두 처리하겠다는 방침입니다.

9월 정기 국회에서는 검찰청 폐지 등을 담은 정부조직법을 처리하겠다고 예고했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "추석 귀향길 뉴스에서 '검찰청은 폐지되었다'는 기쁜 소식을 국민 여러분들께 전해 드릴 수 있도록…"]

국민의힘은 "특정 세력을 위한 독선적인 악법"이라며 쟁범 법안마다 필리버스터로 맞서겠단 방침을 재확인했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "교육은 정치에 오염되고, 일터는 불법 파업으로 마비되고, 기업은 해외로 나가버릴 것입니다."]

이제라도 노란봉투법 수정 협의에 나서자며 양당 정책위의장 등을 포함한 2 대 2 회동을 제안했습니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

영상편집:송화인

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • EBS법에 2차 필리버스터…여야, 쟁점 법안 두고 대치
    • 입력 2025-08-21 17:05:58
    • 수정2025-08-21 17:37:16
    뉴스 5
[앵커]

방송3법 중 마지막 법안인 EBS법 개정안이 본회의에 상정됐습니다.

국민의힘은 무제한 토론, 필리버스터로 맞서고 있는데, 더불어민주당은 이번 임시 국회에서 2차 상법 개정안 등 쟁점 법안을 모두 처리할 계획이어서 여야 대치가 이어질 전망입니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

["가결되었음을 선포합니다."]

방송문화진흥회법 개정안이 민주당 등 범여권 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.

방문진법은 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사수를 늘리는 내용을 담고 있는데, 지난 임시국회에서 무제한토론, 필리버스터로 인해 처리가 불발됐습니다.

당시 필리버스터를 주도했던 국민의힘은 오늘 표결에 불참했습니다.

곧이어 방송3법 중 마지막 법안인 한국교육방송공사(EBS)법이 본회의에 상정됐고, 국민의힘은 반발하며 2차 필리버스터로 맞섰습니다.

민주당은 정치적 중립성과 합리적 운영을 보장하는 법안이라고 강조했고.

[김우영/더불어민주당 의원 : "사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용입니다."]

국민의힘은 현행법으로도 정치적 중립성 등이 충분히 보장된다고 반박했습니다.

[최형두/국민의힘 의원 : "그대로 시행되면 상당히 큰 위헌의 문제, 국회가 스스로에게 부여된 권한과 책임과 의무를 다하지 않는 매우 심각한 문제."]

민주당이 곧바로 무제한 토론 종결 동의서를 제출하면서 24시간 뒤인 내일 오전 EBS법 표결이 진행될 예정입니다.

민주당은 25일까지 이어지는 본회의에서 2차 상법 개정안과 노란봉투법 등 나머지 쟁점 법안도 모두 처리하겠다는 방침입니다.

9월 정기 국회에서는 검찰청 폐지 등을 담은 정부조직법을 처리하겠다고 예고했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "추석 귀향길 뉴스에서 '검찰청은 폐지되었다'는 기쁜 소식을 국민 여러분들께 전해 드릴 수 있도록…"]

국민의힘은 "특정 세력을 위한 독선적인 악법"이라며 쟁범 법안마다 필리버스터로 맞서겠단 방침을 재확인했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "교육은 정치에 오염되고, 일터는 불법 파업으로 마비되고, 기업은 해외로 나가버릴 것입니다."]

이제라도 노란봉투법 수정 협의에 나서자며 양당 정책위의장 등을 포함한 2 대 2 회동을 제안했습니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

영상편집:송화인
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.