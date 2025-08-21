영상K

구윤철 부총리 “PBR을 PER로 순간 착각…제 불찰 송구” [이런뉴스]

입력 2025.08.21 (17:08)

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 21일 국내 증시의 주가순자산비율(PBR)을 "10 정도"라고 발언한 것과 관련, "여러 자료를 보면서 답변을 준비하는 과정에서 제가 PBR를 주가수익비율(PER)로 순간 착각하고 답변드렸고, 제 불찰이기 때문에 송구하게 생각한다"고 말했습니다.

구 부총리는 이날 오후 국회 기획재정위원회 전체회의에서 'PBR 언급에 대해 오해가 있는 것 같은데 하실 말씀 있느냐'는 국민의힘 소속 임이자 기재위원장의 질의에 "변명하는 것 같아 말씀 안 드리려 했는데 기회를 주시니 답변을 드리도록 하겠다"며 이같이 밝혔습니다.

컨센서스(시장 평균 전망치) 기준으로 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10.0∼10.8배 수준입니다.

구 부총리는 "정부는 자본시장 활성화에 대한 확고한 의지를 갖고 있다"며 "코리아 디스카운트를 넘어 코리아 프리미엄을 실현하고 코스피 5,000시대를 열기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.

그러면서 "기업지배 구조를 개선하고 공정한 시장질서를 확립하면서 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 등 증시 수요기반 확충을 통해 자기자본을 활성화하고 시중자금 흐름이 자본시장 등으로 대전환될 수 있도록 총력을 다하겠다"라고도 설명했습니다.

앞서 구 부총리는 지난 19일 기재위 회의에서 "우리 코스피 PBR이 얼마인지 아느냐"는 더불어민주당 이소영 의원의 질의에 "10 정도 안 되느냐"고 답했습니다.

이에 이소영 의원은 "1.0이다. 대만이 2.4, 일본이 1.6이고 신흥국 평균도 1.8"이라고 지적했습니다.

구 부총리의 발언이 알려지면서 주식투자 사이트에서는 "경제수장이 PBR 10배를 언급하는 것이 말이 되느냐"는 성토가 이어졌습니다.

