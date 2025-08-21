이 대통령, 빌 게이츠 만나 AI·보건 협력 논의
입력 2025.08.21 (17:12) 수정 2025.08.21 (17:18)
이재명 대통령이 오늘 마이크로소프트 창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠 이사장을 만나 AI 미래 산업과 글로벌 보건 협력 등에 대해 논의했습니다.
빌 게이츠 이사장은 한국의 바이오사이언스 제품이 경이롭다며 글로벌 보건 개선에 한국의 지속적인 기여를 희망한다고 밝혔습니다.
이어 소형모듈원전 SMR이 전력 수요에 대응하는 해법이 될 수 있다고 언급하자, 이 대통령은 SMR을 개발하는 국내 기업들이 세계시장에서 활약하고 있다고 언급했습니다.
