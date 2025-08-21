폭염과 열대야…당분간 곳곳에 소나기

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데, 최고 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.



당분간 무덥고 습한 가운데 가끔 소나기 오는 날씨가 이어지겠습니다.



오늘은 강원도와 충남권, 남부지방에 밤까지 소나기가 내리겠는데, 특히 광주와 전남에 최대 60mm의 강한 소나기가 예상됩니다.



내일 오후부터 저녁 사이엔 전라 내륙과 경상권, 제주도에 소나기가 가끔 내리겠습니다.



모레는 중부지방에 소나기가 예상됩니다.



내일 아침 기온은 서울 25도, 전주·부산 26도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 32도, 대전·강릉 35도 등 전국이 30도에서 37도로 오늘만큼 덥겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠고, 바람도 매우 강하게 불겠습니다.



주말과 다음 주에도 폭염은 계속될 전망입니다.



