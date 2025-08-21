영상K

“카페에 에어컨 리모컨까지 가져와요”…민폐 카공족에 ‘도와주세요’ [이런뉴스]

입력 2025.08.21 (17:22) 수정 2025.08.21 (17:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

카페에서 공부하는 학생들, 이른바 '카공족' 때문에 고민이라는 한 카페 사장의 사연이 화제입니다.

카페를 연지 두 달 됐다고 소개한 글쓴이.

대학가라 공부하는 학생이 많았는데, 점점 생각지도 못한 문제들을 겪게 됐다고 했습니다.

글쓴이는 "오전에 와서 한 잔을 시키고, 점심에 나가 한 시간 있다 오더라"며 "자리에 노트북을 그대로 두고 밥 먹고 왔나 보더라. 이건 좀 너무하다"고 토로했습니다.

심지어는 에어컨 리모컨을 챙겨온 손님까지 있다고 했습니다.

글쓴이는 건든 적 없는데, 온도가 올라가 있어 확인해 보니 같은 브랜드의 에어컨 리모컨을 들고 온 학생이 올렸다는 겁니다.

해당 내용이 사실인지는 확인되지 않았지만, 이 글을 본 자영업자들은 "문 앞에 커다랗게 'NO 카공족'이라고 써 붙여라", "시간당 자릿세를 받고, 충전 코드를 없애라", "테이블을 작은 거로 바꿔라" 등의 조언을 달았습니다.

[이성원/한국중소상인자영업자총연합회 사무총장: 학생들 그러는 것도 이해는 하는데 아무래도 자영업 매장이 무슨 대기업 매장보다는 협소하다 보니까, 또 요즘은 전기료나 이런 것들이 많이 부담되다 보니 자영업자들이 저항감이 있는 것 같아요. '뭐 몇 시간까지는 허용해야 된다' 이렇게 딱 잘라 말할 수는 없지만, 서로의 적절한 이해와 타협 같은 게 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 굉장히 안타깝습니다.]

카페에서 공부하는 대학생 상당수는 '원룸족'이기도 합니다.

공부할 시간도, 공간도 마땅치 않아 장시간 카페에 머물곤 하는데, 일부 사람들의 비상식적인 행동 때문에 카페 운영자들은 고민이 많습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상편집: 이채원)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “카페에 에어컨 리모컨까지 가져와요”…민폐 카공족에 ‘도와주세요’ [이런뉴스]
    • 입력 2025-08-21 17:22:16
    • 수정2025-08-21 17:26:26
    영상K
카페에서 공부하는 학생들, 이른바 '카공족' 때문에 고민이라는 한 카페 사장의 사연이 화제입니다.

카페를 연지 두 달 됐다고 소개한 글쓴이.

대학가라 공부하는 학생이 많았는데, 점점 생각지도 못한 문제들을 겪게 됐다고 했습니다.

글쓴이는 "오전에 와서 한 잔을 시키고, 점심에 나가 한 시간 있다 오더라"며 "자리에 노트북을 그대로 두고 밥 먹고 왔나 보더라. 이건 좀 너무하다"고 토로했습니다.

심지어는 에어컨 리모컨을 챙겨온 손님까지 있다고 했습니다.

글쓴이는 건든 적 없는데, 온도가 올라가 있어 확인해 보니 같은 브랜드의 에어컨 리모컨을 들고 온 학생이 올렸다는 겁니다.

해당 내용이 사실인지는 확인되지 않았지만, 이 글을 본 자영업자들은 "문 앞에 커다랗게 'NO 카공족'이라고 써 붙여라", "시간당 자릿세를 받고, 충전 코드를 없애라", "테이블을 작은 거로 바꿔라" 등의 조언을 달았습니다.

[이성원/한국중소상인자영업자총연합회 사무총장: 학생들 그러는 것도 이해는 하는데 아무래도 자영업 매장이 무슨 대기업 매장보다는 협소하다 보니까, 또 요즘은 전기료나 이런 것들이 많이 부담되다 보니 자영업자들이 저항감이 있는 것 같아요. '뭐 몇 시간까지는 허용해야 된다' 이렇게 딱 잘라 말할 수는 없지만, 서로의 적절한 이해와 타협 같은 게 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 굉장히 안타깝습니다.]

카페에서 공부하는 대학생 상당수는 '원룸족'이기도 합니다.

공부할 시간도, 공간도 마땅치 않아 장시간 카페에 머물곤 하는데, 일부 사람들의 비상식적인 행동 때문에 카페 운영자들은 고민이 많습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상편집: 이채원)
이윤재
이윤재

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.