정치

김형석, 국회서 ‘독립운동만으로 광복된 것 아니다’ 주장 반복

입력 2025.08.21 (17:22) 수정 2025.08.21 (17:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물’이라는 광복절 기념사로 논란이 된 김형석 독립기념관장이 오늘(21일) 국회에 출석해서도 비슷한 취지의 발언을 되풀이했습니다.

김 관장은 오늘(21일) 국회 정무위원회 전체 회의에서 ‘기념사가 잘못됐다고 인정하느냐’는 민주당 김용만 의원의 질의에 “저는 민족사적 시각에서 ‘독립운동의 결과로 광복이 되었다’는 것을 주장하고 평소에 그렇게 해 왔지만, 그것만으로 모든 것을 해석해서는 안 된다”고 밝혔습니다.

김 관장은 ‘광복절에 독립기념관장에 왜 세계사적 입장을 이야기하느냐’는 질문에 “전체 맥락을 짚어 봤다”고 답했습니다.

또한 “기념사 전체 맥락을 보지 않고, 무엇을 강조하고자 하는지도 잘라 버리고 일방적으로 주장하는 데 대해 심히 유감스럽다”고 발언했습니다.

‘왜 구설에 오르는 것 같으냐’는 민주당 이강일 의원 질의에도 “의도적으로 발언을 왜곡하는 분들의 영향이 있다고 생각한다”고 말했습니다.

또 “광복절 기념사의 전체적인 맥락은 이재명 대통령의 국정철학인 국민통합의 방침에 맞춰져 있다”며 “그런데 그 내용을 거두절미해서 한 단락을 가지고 문제를 제기한 것”이라고 주장했습니다.

함께 출석한 권오을 국가보훈부 장관은 김 관장의 광복절 기념사가 “아주 부적절하다고 생각한다”고 답했습니다.

김 관장은 지난 15일 광복 80주년 경축식 기념사에서 “광복을 세계사적 관점에서 보면 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 비판을 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김형석, 국회서 ‘독립운동만으로 광복된 것 아니다’ 주장 반복
    • 입력 2025-08-21 17:22:54
    • 수정2025-08-21 17:24:47
    정치
‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물’이라는 광복절 기념사로 논란이 된 김형석 독립기념관장이 오늘(21일) 국회에 출석해서도 비슷한 취지의 발언을 되풀이했습니다.

김 관장은 오늘(21일) 국회 정무위원회 전체 회의에서 ‘기념사가 잘못됐다고 인정하느냐’는 민주당 김용만 의원의 질의에 “저는 민족사적 시각에서 ‘독립운동의 결과로 광복이 되었다’는 것을 주장하고 평소에 그렇게 해 왔지만, 그것만으로 모든 것을 해석해서는 안 된다”고 밝혔습니다.

김 관장은 ‘광복절에 독립기념관장에 왜 세계사적 입장을 이야기하느냐’는 질문에 “전체 맥락을 짚어 봤다”고 답했습니다.

또한 “기념사 전체 맥락을 보지 않고, 무엇을 강조하고자 하는지도 잘라 버리고 일방적으로 주장하는 데 대해 심히 유감스럽다”고 발언했습니다.

‘왜 구설에 오르는 것 같으냐’는 민주당 이강일 의원 질의에도 “의도적으로 발언을 왜곡하는 분들의 영향이 있다고 생각한다”고 말했습니다.

또 “광복절 기념사의 전체적인 맥락은 이재명 대통령의 국정철학인 국민통합의 방침에 맞춰져 있다”며 “그런데 그 내용을 거두절미해서 한 단락을 가지고 문제를 제기한 것”이라고 주장했습니다.

함께 출석한 권오을 국가보훈부 장관은 김 관장의 광복절 기념사가 “아주 부적절하다고 생각한다”고 답했습니다.

김 관장은 지난 15일 광복 80주년 경축식 기념사에서 “광복을 세계사적 관점에서 보면 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 비판을 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.