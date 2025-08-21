‘코인 허위 신고 의혹’ 김남국, 2심도 무죄

동영상 고정 취소

가상 자산 투자 수익을 감추려고 국회 재산 신고를 허위로 한 혐의로 재판에 넘겨진 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 항소심에서도 무죄를 선고받았습니다.



서울남부지법은 오늘 위계공무집행방해 혐의로 기소된 김 비서관에게 무죄를 선고한 원심판결을 유지했습니다.



앞서 1심 재판부는 "당시 가상자산은 등록 재산이 아니므로 피고인이 해당 재산을 등록할 의무가 있었다고 보기 어렵다"며 지난 2월 무죄를 선고했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!