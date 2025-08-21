[크랩] 다이소는 어떻게 유통 2위, 대기업이 됐을까?

다이소, "요새 많이 컸다~" 싶었는데 기업 가치가 최대 10조 원, 거의 하이브 수준이라는 기사가 나오고 있고요 유통계로만 봤을 땐 올리브영을 바짝 쫓는 2등이라는데요.예전, 촌스럽고 조금은 투박했던 다이소는 어떻게 이렇게 무럭무럭 성장할 수 있었던 걸까요?크랩이 자세한 내용을 다뤄봤습니다.