뉴스 5

[퇴근길 날씨] 폭염 속 소나기…오늘 밤에도 열대야

입력 2025.08.21 (17:34) 수정 2025.08.21 (17:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,141.74 코스닥 777.24

코스피 3,141.74 코스닥 777.24
클로징

클로징

다음
폭염과 열대야가 계속되고 있습니다.

이번 토요일은 절기상 처서인데, 폭염은 오히려 더 심해질 전망입니다.

경기와 충청, 남부지방에 폭염 경보가 발효 중입니다.

대기가 불안정해 경기와 강원, 남부 지방 곳곳에 소나기가 내리고 있습니다.

경북 봉화는 시간당 40mm 이상 강하게 쏟아지고 있습니다.

내륙의 소나기는 오늘 밤까지 이어지겠고 내일도 남부지방 곳곳에 소나기가 예상됩니다.

내일 하늘에는 구름이 많겠습니다.

내일 아침 서울 25도, 전주 26도로 대도시와 해안가는 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에 서울 33도, 대구 36도까지 올라 내일도 무덥겠습니다.

바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.

소나기가 자주 내리겠고 다음 주 월요일 오후부터 차차 중부지방에 비가 내리겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:박혜령

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [퇴근길 날씨] 폭염 속 소나기…오늘 밤에도 열대야
    • 입력 2025-08-21 17:34:51
    • 수정2025-08-21 17:38:51
    뉴스 5
폭염과 열대야가 계속되고 있습니다.

이번 토요일은 절기상 처서인데, 폭염은 오히려 더 심해질 전망입니다.

경기와 충청, 남부지방에 폭염 경보가 발효 중입니다.

대기가 불안정해 경기와 강원, 남부 지방 곳곳에 소나기가 내리고 있습니다.

경북 봉화는 시간당 40mm 이상 강하게 쏟아지고 있습니다.

내륙의 소나기는 오늘 밤까지 이어지겠고 내일도 남부지방 곳곳에 소나기가 예상됩니다.

내일 하늘에는 구름이 많겠습니다.

내일 아침 서울 25도, 전주 26도로 대도시와 해안가는 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에 서울 33도, 대구 36도까지 올라 내일도 무덥겠습니다.

바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.

소나기가 자주 내리겠고 다음 주 월요일 오후부터 차차 중부지방에 비가 내리겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:박혜령
김규리
김규리 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.