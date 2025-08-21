법무부, 검찰 중간간부 인사…중앙지검 차장검사 전원교체
입력 2025.08.21 (17:46) 수정 2025.08.21 (17:48)
이재명 정부의 첫 검찰 중간 간부 인사가 단행됐습니다.
법무부는 오늘(21일) 고검 검사급(차장·부장검사) 665명·일반검사 30명 등 검사 695명에 대한 전보 인사를 시행했다고 밝혔습니다.
서울중앙지검 1차장은 최재아 김천지청장, 2차장은 장혜영 부산서부지청 차장, 3차장은 박준영 수원지검 형사1부장이 각각 새로 임명됐습니다.
반부패수사부 등 직접 수사 부서를 지휘하는 4차장검사에는 이준호 중앙지검 공보담당관이 보임됐습니다.
기존 박승환 1차장은 의원 면직됐으며, 공봉숙 2차장은 서울고검 검사·이성식 3차장은 대구고검 검사로 자리를 옮겼습니다.
법무부는 "이번 인사는 국민과 국가에 헌신하는 자세와 뛰어난 실무 능력을 갖추었는지에 주안점을 뒀다"며, "전문성과 실력, 인품을 두루 갖춘 여성 검사들을 주요 보직에 다수 발탁했다"고 강조했습니다.
이번 인사 발령일은 오는 27일입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.