사회

학교급식 예비식으로 취약계층 지원…수원시·교육청 시범사업

입력 2025.08.21 (17:46) 수정 2025.08.21 (17:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기 수원시는 학교급식 예비식을 취약계층에 지원하는 '학교급식 예비식 기부 시범사업'을 한다고 밝혔습니다.

시는 오늘(21일) 시청에서 수원교육지원청, 수원지속가능발전협의회, 수원시자원봉사센터, 8개 초중고등학교, 광교종합사회복지관, 우만종합사회복지관과 관련 내용을 담은 협약을 체결했습니다.

매산·매원초등학교, 곡반·수성·망포·영복여중학교, 이의·호매실고등학교 등 8개 학교가 급식에서 학생들에게 배식하지 않고 남은 예비식을 취약계층에 지원하는 것으로 다음 달 2일 시작해 올해 12월까지 우선 진행합니다.

수원지속가능발전협의회는 예비식 수집과 운반, 전용 용기 등을 지원하고 광교·우만종합사회복지관은 취약계층을 모집한 뒤 기부받은 예비식을 배분하게 됩니다.

수원시는 학교와 기관 간 연계를 지원하고 수원교육지원청은 참여 학교 모집, 사업 홍보, 기부 관련 자료 취합 등을 담당하며 수원시자원봉사센터는 사업을 지원할 자원봉사자 모집을 지원할 예정입니다.

이재준 시장은 협약식에서 "시범 사업을 성공적으로 운영해 모든 학교가 이 사업에 동참하게 되길 바란다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 학교급식 예비식으로 취약계층 지원…수원시·교육청 시범사업
    • 입력 2025-08-21 17:46:47
    • 수정2025-08-21 17:47:59
    사회
경기 수원시는 학교급식 예비식을 취약계층에 지원하는 '학교급식 예비식 기부 시범사업'을 한다고 밝혔습니다.

시는 오늘(21일) 시청에서 수원교육지원청, 수원지속가능발전협의회, 수원시자원봉사센터, 8개 초중고등학교, 광교종합사회복지관, 우만종합사회복지관과 관련 내용을 담은 협약을 체결했습니다.

매산·매원초등학교, 곡반·수성·망포·영복여중학교, 이의·호매실고등학교 등 8개 학교가 급식에서 학생들에게 배식하지 않고 남은 예비식을 취약계층에 지원하는 것으로 다음 달 2일 시작해 올해 12월까지 우선 진행합니다.

수원지속가능발전협의회는 예비식 수집과 운반, 전용 용기 등을 지원하고 광교·우만종합사회복지관은 취약계층을 모집한 뒤 기부받은 예비식을 배분하게 됩니다.

수원시는 학교와 기관 간 연계를 지원하고 수원교육지원청은 참여 학교 모집, 사업 홍보, 기부 관련 자료 취합 등을 담당하며 수원시자원봉사센터는 사업을 지원할 자원봉사자 모집을 지원할 예정입니다.

이재준 시장은 협약식에서 "시범 사업을 성공적으로 운영해 모든 학교가 이 사업에 동참하게 되길 바란다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.