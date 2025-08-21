학교급식 예비식으로 취약계층 지원…수원시·교육청 시범사업

경기 수원시는 학교급식 예비식을 취약계층에 지원하는 '학교급식 예비식 기부 시범사업'을 한다고 밝혔습니다.



시는 오늘(21일) 시청에서 수원교육지원청, 수원지속가능발전협의회, 수원시자원봉사센터, 8개 초중고등학교, 광교종합사회복지관, 우만종합사회복지관과 관련 내용을 담은 협약을 체결했습니다.



매산·매원초등학교, 곡반·수성·망포·영복여중학교, 이의·호매실고등학교 등 8개 학교가 급식에서 학생들에게 배식하지 않고 남은 예비식을 취약계층에 지원하는 것으로 다음 달 2일 시작해 올해 12월까지 우선 진행합니다.



수원지속가능발전협의회는 예비식 수집과 운반, 전용 용기 등을 지원하고 광교·우만종합사회복지관은 취약계층을 모집한 뒤 기부받은 예비식을 배분하게 됩니다.



수원시는 학교와 기관 간 연계를 지원하고 수원교육지원청은 참여 학교 모집, 사업 홍보, 기부 관련 자료 취합 등을 담당하며 수원시자원봉사센터는 사업을 지원할 자원봉사자 모집을 지원할 예정입니다.



이재준 시장은 협약식에서 "시범 사업을 성공적으로 운영해 모든 학교가 이 사업에 동참하게 되길 바란다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!