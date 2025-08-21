파주시, “음식점·숙박업소 노쇼 예방 문자 홍보”

경기 파주시가 음식점과 숙박업소를 대상으로 최근 급증하는 ‘단체 예약 부도’ (노쇼·No-Show) 피해를 예방하기 위해 문자 메시지 홍보에 나섰다고 밝혔습니다.



이번 조치는 예약 부도로 인해 영업주가 입는 경제적 피해를 최소화하기 위한 것으로, 파주시는 매월 주말 전후 예약 부도 발생 가능성이 높은 시기에 맞춰 안내문을 발송하고 있다고 설명했습니다.



문자 메시지 내용에는 ‘예약할 땐 예약금 10%’ 캠페인 안내, 예약 부도 관련 사기 피해 사례, 신고 방법 등이 포함돼 있습니다.



또, 예약 부도 사기 의심 사례 발생 시 즉시 경찰에 신고해 피해 예방에 도움을 받을 수 있도록 파주경찰서와 긴밀한 공조 체계를 구축했다고 시는 설명했습니다.



장연희 파주시 위생과장은 “예약 부도는 소상공인에게 큰 피해를 주는 심각한 문제”라고 말했습니다.



