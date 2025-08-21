경기 화성시 창고에서 불…1시간 반만에 꺼져

오늘(21일) 오후 4시쯤 경기도 화성시 향남읍의 한 창고에서 불이 나 한 시간 반 만에 꺼졌습니다.



창고 안에 있던 직원 5명은 대피해, 인명피해는 없었습니다.



화성시청은 한때 '인근 화재로 연기 다량 발생 중'이라며 '인근 주민은 창문을 닫고 차량 우회해달라'는 안전 문자를 발송했습니다.



