우정사업본부, 미 관세정책 변경에 ‘EMS·소포’ 접수 중단

﻿미국의 관세 정책이 변경되면서 우체국을 통해 미국으로 보내는 국제우편 접수가 오는 25일부터 단계적으로 중단됩니다.



다만, 수취인이 관세를 내는 민간 특송사 운영 상품은 미국행 국제우편 발송이 가능합니다.



과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 25일부터 미국행 항공 소포를, 오는 26일부터는 국제 특급 우편 서비스(EMS) 중 모든 물품 등에 대한 우체국 창구 접수를 중지한다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



다만, 관세가 붙지 않는 서류는 기존처럼 우체국에서 접수가 가능합니다.



또, 민간 제휴 상품인 ‘EMS 프리미엄’ 서비스를 이용하면 관세 정책과 무관하게 물품을 발송할 수 있습니다.



EMS 프리미엄 서비스는 민간 특별수송 사가 운영하는 상품으로 운영사가 통관을 대행하고 받는 사람에게 관세가 부과됩니다.



이 상품은 우체국에서만 접수가 가능하고, 기존 EMS 서비스보다 일부 구간에서 요금이 더 부과될 수 있습니다.



이번 조치는 미국 정부의 관세 정책 변경이 적용되는 오는 29일 0시(현지 시각) 미국 도착분부터 적용됩니다.



우정사업본부는 미국행 모든 물품에 대한 신고와 관세 의무가 부과되면서 현 국제우편망 체계로는 발송 처리에 어려움이 있어 부득이하게 접수 중지 결정을 내렸다고 설명했습니다.



그동안 미국은 해외에서 반입되는 800달러 이하 물품에 대해 관세를 면제해 왔습니다.



하지만, 미국의 관세정책 변경에 따라 오는 29일부터는 서류나 서신 등을 제외한 미국행 모든 국제 우편물은 신고 및 관세(15%) 부과 대상에 포함됩니다.



우정사업본부는 이번 조치로 국민 불편이 발생하지 않도록 대응 방안을 마련할 방침이라고 밝혔습니다.



또, 미국행 우편물 발송을 준비 중인 이용자는 물품 가액과 용도를 정확히 기재하고, 송장 등 통관 필요 서류를 구비해 달라고 요청했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 우정사업본부 제공]



