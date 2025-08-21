이창용 총재, 스테이블코인 ‘서클’ 총괄사장 비공개 면담

이창용 한국은행 총재가 세계 스테이블코인 2위 업체 ‘서클’의 히스 타버트 총괄사장과 비공개 면담했습니다.



이 총재는 오늘(21일) 한은을 찾은 타버트 사장과 30분가량 배석자 없이 비공개로 대화했습니다.



이 총재는 스테이블코인을 엄격한 규제를 전제로 도입하되 은행부터 발행할 수 있게 허용해야 한다는 입장을 밝혀 왔습니다.



스테이블코인 제도화에 대한 관심이 커지고 있는 상황에서 방한한 타버트 사장은 국내 주요 금융지주와 가상자산 거래소 경영진을 연쇄 접촉하고 돌아갈 예정입니다.



스테이블코인 1위 업체인 ‘테더’ 고위 관계자도 조만간 한국을 찾을 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



