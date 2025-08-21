[알뜰픽] “소비쿠폰 이달까지 다 쓰면 추가쿠폰 드려요”

동영상 고정 취소

민생회복 소비쿠폰이 지급된 지 꼭 한 달이 됐는데, 많이들 쓰셨습니까?



8월 안에 다 사용하면 또다른 혜택이 기다리고 있는데요.



이제 열흘 남았으니까 얼른 쓰시기 바랍니다.



바로, 신용카드 업계가 소비쿠폰 전액 사용자를 대상으로 추첨 이벤트를 하기 때문인데요.



별도 신청 없이 자동으로 응모됩니다.



당첨자는 총 31만 명이고요.



각각 5천 원부터 최대 5만 원까지 소비 쿠폰을 추가로 받을 수 있습니다.



혹시 아직도 소비쿠폰 신청 안 한 분 계신가요?



9월 12일까지니까 서두르시고요.



2차 소비쿠폰은 9월 22일부터 지급이 시작됩니다.



소득 상위 10%를 제외한 모든 국민에게 1인당 10만 원씩 주어집니다.



1, 2차 쿠폰 모두 11월 30일까지 다 쓰셔야 합니다.



사용하지 않은 금액은 자동으로 회수됩니다.



영상편집:신선미/그래픽:정서율 유승호



