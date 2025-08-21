한-인도네시아 외교장관 회담 “방산·식량 협력 강화”

조현 외교부 장관은 오늘(21일) 수기오노 인도네시아 외교장관과 한-인도네시아 외교장관 회담을 열고 방산과 식량 안보 분야 등, 전략적 협력을 강화해나가기로 했습니다.



외교부 청사에서 만난 두 장관은 양국 공동의 관심 사항인 디지털, 에너지, 기후변화와 방산, 식량안보 차원의 농업 생산성 향상과 같이 인도네시아의 수요와 한국의 강점이 만나는 분야에서 협력하기로 의견을 교환했습니다.



조 장관은 인도네시아가 우리의 특별 전략적 동반자 국가로서 양국 신정부 출범을 계기로 포괄적 분야에서 양국 간 호혜적 협력을 더욱 심화, 확대해나가기를 희망한다고 했습니다.



수기오노 장관은 조 장관의 환대에 사의를 표하고 인도네시아 역시 우리 신정부와의 협력 강화를 매우 중시하고 있음을 강조했습니다.



조 장관은 올해 인도네시아에서 개최될 예정인 제5차 한-인도네시아 외교장관 공동위원회 회의 참석을 기대한다고 했고, 수기오노 장관은 조 장관의 인도네시아 방문을 환영한다고 답했습니다.



또한, 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(CEPA)을 활용해 교역 및 투자가 더욱 증대될 수 있도록 적극 협력해 나가자고 했습니다.



특히 조 장관은 수기오노 장관에게 인도네시아에서 활동 중인 2,300여 개 우리 기업에 대한 각별한 관심과 지원을 당부했고 수기오노 장관은 우리 기업의 활동을 적극 지원하겠다고 화답했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]



