정치

한-인도네시아 외교장관 회담 “방산·식량 협력 강화”

입력 2025.08.21 (18:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조현 외교부 장관은 오늘(21일) 수기오노 인도네시아 외교장관과 한-인도네시아 외교장관 회담을 열고 방산과 식량 안보 분야 등, 전략적 협력을 강화해나가기로 했습니다.

외교부 청사에서 만난 두 장관은 양국 공동의 관심 사항인 디지털, 에너지, 기후변화와 방산, 식량안보 차원의 농업 생산성 향상과 같이 인도네시아의 수요와 한국의 강점이 만나는 분야에서 협력하기로 의견을 교환했습니다.

조 장관은 인도네시아가 우리의 특별 전략적 동반자 국가로서 양국 신정부 출범을 계기로 포괄적 분야에서 양국 간 호혜적 협력을 더욱 심화, 확대해나가기를 희망한다고 했습니다.

수기오노 장관은 조 장관의 환대에 사의를 표하고 인도네시아 역시 우리 신정부와의 협력 강화를 매우 중시하고 있음을 강조했습니다.

조 장관은 올해 인도네시아에서 개최될 예정인 제5차 한-인도네시아 외교장관 공동위원회 회의 참석을 기대한다고 했고, 수기오노 장관은 조 장관의 인도네시아 방문을 환영한다고 답했습니다.

또한, 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(CEPA)을 활용해 교역 및 투자가 더욱 증대될 수 있도록 적극 협력해 나가자고 했습니다.

특히 조 장관은 수기오노 장관에게 인도네시아에서 활동 중인 2,300여 개 우리 기업에 대한 각별한 관심과 지원을 당부했고 수기오노 장관은 우리 기업의 활동을 적극 지원하겠다고 화답했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한-인도네시아 외교장관 회담 “방산·식량 협력 강화”
    • 입력 2025-08-21 18:06:34
    정치
조현 외교부 장관은 오늘(21일) 수기오노 인도네시아 외교장관과 한-인도네시아 외교장관 회담을 열고 방산과 식량 안보 분야 등, 전략적 협력을 강화해나가기로 했습니다.

외교부 청사에서 만난 두 장관은 양국 공동의 관심 사항인 디지털, 에너지, 기후변화와 방산, 식량안보 차원의 농업 생산성 향상과 같이 인도네시아의 수요와 한국의 강점이 만나는 분야에서 협력하기로 의견을 교환했습니다.

조 장관은 인도네시아가 우리의 특별 전략적 동반자 국가로서 양국 신정부 출범을 계기로 포괄적 분야에서 양국 간 호혜적 협력을 더욱 심화, 확대해나가기를 희망한다고 했습니다.

수기오노 장관은 조 장관의 환대에 사의를 표하고 인도네시아 역시 우리 신정부와의 협력 강화를 매우 중시하고 있음을 강조했습니다.

조 장관은 올해 인도네시아에서 개최될 예정인 제5차 한-인도네시아 외교장관 공동위원회 회의 참석을 기대한다고 했고, 수기오노 장관은 조 장관의 인도네시아 방문을 환영한다고 답했습니다.

또한, 한-인도네시아 포괄적 경제동반자협정(CEPA)을 활용해 교역 및 투자가 더욱 증대될 수 있도록 적극 협력해 나가자고 했습니다.

특히 조 장관은 수기오노 장관에게 인도네시아에서 활동 중인 2,300여 개 우리 기업에 대한 각별한 관심과 지원을 당부했고 수기오노 장관은 우리 기업의 활동을 적극 지원하겠다고 화답했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]
송금한
송금한 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.