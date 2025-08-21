국제

러, 우크라에 대규모 드론·미사일 공습…“미 민간업체도 타격”

입력 2025.08.21 (18:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

러시아가 현지시각 20∼21일 밤사이 우크라이나 전역에 드론 수백 대를 동원한 공습을 퍼부으면서 1명이 사망하고 여러 명이 다쳤습니다.

우크라이나군은 전날 밤사이 러시아군이 드론 574대, 미사일 40발을 쐈으며 우크라이나 방공망이 드론 546대와 미사일 31발을 격추했다고 밝혔습니다.

러시아가 올해 우크라이나에 가한 드론 공습으로는 세 번째, 미사일 공습으로는 8번째로 큰 규모입니다.

6∼7월 기록적인 드론 공습을 쏟아부었던 러시아는 이달 들어 도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 휴전 논의가 급물살을 타는 동안에는 우크라이나 전역 도시에 대한 공습 규모를 줄이는 대신 동부 전선에서 점령지를 넓히기 위한 공세를 강화했었습니다.

AP·AFP·로이터 통신은 간밤의 공습 피해가 주로 우크라이나 서부 지역에서 발생했다고 전했습니다.

지역 당국자들에 따르면 르비우의 주거용 건물 수십 채가 부서졌으며 1명이 사망하고 2명이 다쳤습니다.

헝가리, 슬로바키아 국경과 가까운 자카르파츠주 무카체보에서도 10명 넘게 부상했습니다.

젤렌스키 대통령은 이를 ‘제정신이 아닌’ 공격이라고 맹비난했습니다.

그는 엑스(X·옛 트위터)에 “러시아군이 민간 기반시설과 주거용 건물, 우리 국민을 표적으로 삼았다”고 지적했습니다.

젤렌스키 대통령은 특히 자카르파츠주에서는 미국 소유 기업이 순항 미사일 공격을 받았다고 전했습니다.

그는 “커피머신과 같은 일상적 용품을 생산하며 미국 투자를 받는 일반 민간 업체인데도 러시아의 표적이 됐다”며 “실상을 잘 보여주는 일”이라고 말했습니다.

그는 여전히 화재를 진압 중이라며 현재로선 부상자는 15명으로 집계됐다고 덧붙였습니다.

젤렌스키 대통령은 이번 공습으로 보면 러시아는 평화 협상에 참여할 의향이 없는 것으로 보인다면서 국제사회가 러시아를 강하게 압박해야 한다고 호소했습니다.

그는 “러시아는 변한 게 일절 없는 것처럼, 이 전쟁을 멈추려는 전 세계적인 노력이 없는 것처럼 이번 공격을 감행했다”며 “대응이 필요하다”고 말했습니다.

그러면서 “모스크바로부터 실질적인 협상에 참여해 이 전쟁을 끝낼 생각이 진정으로 있다는 신호는 여전히 없다”며 “압박, 강한 제재, 강한 관세가 필요하다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 러, 우크라에 대규모 드론·미사일 공습…“미 민간업체도 타격”
    • 입력 2025-08-21 18:27:26
    국제
러시아가 현지시각 20∼21일 밤사이 우크라이나 전역에 드론 수백 대를 동원한 공습을 퍼부으면서 1명이 사망하고 여러 명이 다쳤습니다.

우크라이나군은 전날 밤사이 러시아군이 드론 574대, 미사일 40발을 쐈으며 우크라이나 방공망이 드론 546대와 미사일 31발을 격추했다고 밝혔습니다.

러시아가 올해 우크라이나에 가한 드론 공습으로는 세 번째, 미사일 공습으로는 8번째로 큰 규모입니다.

6∼7월 기록적인 드론 공습을 쏟아부었던 러시아는 이달 들어 도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 휴전 논의가 급물살을 타는 동안에는 우크라이나 전역 도시에 대한 공습 규모를 줄이는 대신 동부 전선에서 점령지를 넓히기 위한 공세를 강화했었습니다.

AP·AFP·로이터 통신은 간밤의 공습 피해가 주로 우크라이나 서부 지역에서 발생했다고 전했습니다.

지역 당국자들에 따르면 르비우의 주거용 건물 수십 채가 부서졌으며 1명이 사망하고 2명이 다쳤습니다.

헝가리, 슬로바키아 국경과 가까운 자카르파츠주 무카체보에서도 10명 넘게 부상했습니다.

젤렌스키 대통령은 이를 ‘제정신이 아닌’ 공격이라고 맹비난했습니다.

그는 엑스(X·옛 트위터)에 “러시아군이 민간 기반시설과 주거용 건물, 우리 국민을 표적으로 삼았다”고 지적했습니다.

젤렌스키 대통령은 특히 자카르파츠주에서는 미국 소유 기업이 순항 미사일 공격을 받았다고 전했습니다.

그는 “커피머신과 같은 일상적 용품을 생산하며 미국 투자를 받는 일반 민간 업체인데도 러시아의 표적이 됐다”며 “실상을 잘 보여주는 일”이라고 말했습니다.

그는 여전히 화재를 진압 중이라며 현재로선 부상자는 15명으로 집계됐다고 덧붙였습니다.

젤렌스키 대통령은 이번 공습으로 보면 러시아는 평화 협상에 참여할 의향이 없는 것으로 보인다면서 국제사회가 러시아를 강하게 압박해야 한다고 호소했습니다.

그는 “러시아는 변한 게 일절 없는 것처럼, 이 전쟁을 멈추려는 전 세계적인 노력이 없는 것처럼 이번 공격을 감행했다”며 “대응이 필요하다”고 말했습니다.

그러면서 “모스크바로부터 실질적인 협상에 참여해 이 전쟁을 끝낼 생각이 진정으로 있다는 신호는 여전히 없다”며 “압박, 강한 제재, 강한 관세가 필요하다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.