러, 우크라에 대규모 드론·미사일 공습…“미 민간업체도 타격”

러시아가 현지시각 20∼21일 밤사이 우크라이나 전역에 드론 수백 대를 동원한 공습을 퍼부으면서 1명이 사망하고 여러 명이 다쳤습니다.



우크라이나군은 전날 밤사이 러시아군이 드론 574대, 미사일 40발을 쐈으며 우크라이나 방공망이 드론 546대와 미사일 31발을 격추했다고 밝혔습니다.



러시아가 올해 우크라이나에 가한 드론 공습으로는 세 번째, 미사일 공습으로는 8번째로 큰 규모입니다.



6∼7월 기록적인 드론 공습을 쏟아부었던 러시아는 이달 들어 도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 휴전 논의가 급물살을 타는 동안에는 우크라이나 전역 도시에 대한 공습 규모를 줄이는 대신 동부 전선에서 점령지를 넓히기 위한 공세를 강화했었습니다.



AP·AFP·로이터 통신은 간밤의 공습 피해가 주로 우크라이나 서부 지역에서 발생했다고 전했습니다.



지역 당국자들에 따르면 르비우의 주거용 건물 수십 채가 부서졌으며 1명이 사망하고 2명이 다쳤습니다.



헝가리, 슬로바키아 국경과 가까운 자카르파츠주 무카체보에서도 10명 넘게 부상했습니다.



젤렌스키 대통령은 이를 ‘제정신이 아닌’ 공격이라고 맹비난했습니다.



그는 엑스(X·옛 트위터)에 “러시아군이 민간 기반시설과 주거용 건물, 우리 국민을 표적으로 삼았다”고 지적했습니다.



젤렌스키 대통령은 특히 자카르파츠주에서는 미국 소유 기업이 순항 미사일 공격을 받았다고 전했습니다.



그는 “커피머신과 같은 일상적 용품을 생산하며 미국 투자를 받는 일반 민간 업체인데도 러시아의 표적이 됐다”며 “실상을 잘 보여주는 일”이라고 말했습니다.



그는 여전히 화재를 진압 중이라며 현재로선 부상자는 15명으로 집계됐다고 덧붙였습니다.



젤렌스키 대통령은 이번 공습으로 보면 러시아는 평화 협상에 참여할 의향이 없는 것으로 보인다면서 국제사회가 러시아를 강하게 압박해야 한다고 호소했습니다.



그는 “러시아는 변한 게 일절 없는 것처럼, 이 전쟁을 멈추려는 전 세계적인 노력이 없는 것처럼 이번 공격을 감행했다”며 “대응이 필요하다”고 말했습니다.



그러면서 “모스크바로부터 실질적인 협상에 참여해 이 전쟁을 끝낼 생각이 진정으로 있다는 신호는 여전히 없다”며 “압박, 강한 제재, 강한 관세가 필요하다”고 강조했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



