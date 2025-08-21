정치

우상호 정무수석 “지지율 하락, 무겁게 받아들여…민생안정 전념”

입력 2025.08.21 (18:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대통령실은 최근 이재명 대통령 지지율 하락에 대해 “무겁게 받아들인다”며 “다음 달 초부터 다시 민생 안정과 경제 살리기에 최우선으로 집중하겠다”고 밝혔습니다.

우상호 대통령실 정무수석은 오늘(21일) 용산 대통령실에서 기자간담회를 가지고 “주무 수석으로서는 지지율 하락에 일희일비할 수밖에 없다”며 “지금까지 하락 요인을 볼 때, 우리가 피할 수 없는 일들이었다고 본다”고 말했습니다.

그러면서 “가령 인사 문제에서 생겼던 아픈 부분, 정치인 사면에 국민들이 일부 실망한 점, 더불어민주당 소속 의원의 구설수 등이 생겨서 지지율이 하락했다”며 “4~5%P 하락이 있을 거라고 예상은 했지만, 막상 하락하면 가슴이 아프다”고 덧붙였습니다.

우 수석은 “앞으로 다시 신발 끈을 꽉 조여 매고 출발하자, 다시 출발이다, 이런 마음으로 결의를 다졌다”며 “찬반이 나눠지는 갈등 사안에서 가능한 한 빠져나와 주로 민생, 경제, 국가와 국익을 위한 행보, 국민 삶을 돌보는 일에 집중하기로 했다”고 밝혔습니다.

이어 “다음 달 초 대통령이 정상회담에서 복귀한 다음부터 이런 프로그램을 가지고 열심히 하기로 했다”며 “타운홀 미팅도 재개할 예정”이라고 말했습니다.

■ “조국 전 대표 사면, 피할 수 없다고 생각해”

우 수석은 조국 전 조국혁신당 대표의 특별사면 배경에 관해서도 설명했습니다.

우 수석은 “대통령 임기 중에 조 전 대표의 사면을 피할 수 없을 것 같다는 정무적 판단을 했다”며 “어차피 해야 한다면, 취임 초에 하는 게 가장 바람직하다 생각해서 결정했다”고 밝혔습니다.

이어 “이 대통령에게 정치인 사면을 하게 되면 민생 사면의 빛이 바래고, 지지율도 4~5%P 빠질 거다. 그걸 감수하시겠냐 (보고)했다”며 “(이 대통령이) 피해가 있더라도 해야 할 일은 하자고 해서 결론을 내리게 됐다”고 덧붙였습니다.

우 수석은 “이번 정치인 특사로 가장 크게 피해를 본 분은 이 대통령”이라며 “이익을 위해 한 게 아니라 피할 수 없다면 이번에 하겠다고 한 것”이라고 강조했습니다.

또한 우 수석은 정치인 사면에 있어 ▲대통령 측근 제외 ▲각 당의 요구 우선 반영 ▲선거사범 제외 원칙을 갖고 명단을 좁혀 나갔다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우상호 정무수석 “지지율 하락, 무겁게 받아들여…민생안정 전념”
    • 입력 2025-08-21 18:27:26
    정치
대통령실은 최근 이재명 대통령 지지율 하락에 대해 “무겁게 받아들인다”며 “다음 달 초부터 다시 민생 안정과 경제 살리기에 최우선으로 집중하겠다”고 밝혔습니다.

우상호 대통령실 정무수석은 오늘(21일) 용산 대통령실에서 기자간담회를 가지고 “주무 수석으로서는 지지율 하락에 일희일비할 수밖에 없다”며 “지금까지 하락 요인을 볼 때, 우리가 피할 수 없는 일들이었다고 본다”고 말했습니다.

그러면서 “가령 인사 문제에서 생겼던 아픈 부분, 정치인 사면에 국민들이 일부 실망한 점, 더불어민주당 소속 의원의 구설수 등이 생겨서 지지율이 하락했다”며 “4~5%P 하락이 있을 거라고 예상은 했지만, 막상 하락하면 가슴이 아프다”고 덧붙였습니다.

우 수석은 “앞으로 다시 신발 끈을 꽉 조여 매고 출발하자, 다시 출발이다, 이런 마음으로 결의를 다졌다”며 “찬반이 나눠지는 갈등 사안에서 가능한 한 빠져나와 주로 민생, 경제, 국가와 국익을 위한 행보, 국민 삶을 돌보는 일에 집중하기로 했다”고 밝혔습니다.

이어 “다음 달 초 대통령이 정상회담에서 복귀한 다음부터 이런 프로그램을 가지고 열심히 하기로 했다”며 “타운홀 미팅도 재개할 예정”이라고 말했습니다.

■ “조국 전 대표 사면, 피할 수 없다고 생각해”

우 수석은 조국 전 조국혁신당 대표의 특별사면 배경에 관해서도 설명했습니다.

우 수석은 “대통령 임기 중에 조 전 대표의 사면을 피할 수 없을 것 같다는 정무적 판단을 했다”며 “어차피 해야 한다면, 취임 초에 하는 게 가장 바람직하다 생각해서 결정했다”고 밝혔습니다.

이어 “이 대통령에게 정치인 사면을 하게 되면 민생 사면의 빛이 바래고, 지지율도 4~5%P 빠질 거다. 그걸 감수하시겠냐 (보고)했다”며 “(이 대통령이) 피해가 있더라도 해야 할 일은 하자고 해서 결론을 내리게 됐다”고 덧붙였습니다.

우 수석은 “이번 정치인 특사로 가장 크게 피해를 본 분은 이 대통령”이라며 “이익을 위해 한 게 아니라 피할 수 없다면 이번에 하겠다고 한 것”이라고 강조했습니다.

또한 우 수석은 정치인 사면에 있어 ▲대통령 측근 제외 ▲각 당의 요구 우선 반영 ▲선거사범 제외 원칙을 갖고 명단을 좁혀 나갔다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.