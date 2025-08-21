서영교 의원에 확성기로 욕한 유튜버 모욕 혐의 송치

지난 3월 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 기자회견 중이던 서영교 더불어민주당 의원에게 욕설을 한 보수 유튜버가 검찰에 넘겨졌습니다.



서울 종로경찰서는 지난 8일 모욕 등 혐의를 받는 50대 남성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 3월 21일 헌재 앞에서 기자회견 중이던 서 의원에게 확성기를 이용해 욕설을 퍼부은 혐의를 받습니다.



이후 서 의원은 국회에서 기자회견을 열고 A 씨를 경찰에 고소했다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



