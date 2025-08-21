청도 열차 사고 사상자 중 2명, 작업계획서 명단에 없어

그제(19일) 경북 청도에서 발생한 열차 사고로 숨지거나 다친 근로자 7명 중 2명이 당초 작성된 작업계획서의 업무 참여자 명단에 포함되지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰과 소방 당국이 확인한 사상자 명단에는 작업계획서에 기재된 참여자가 아닌 다른 작업자 2명의 이름이 올라왔고, 이들 중 1명은 이번 사고로 숨졌습니다.



수사 당국은 해당 하청업체로부터 작업계획서 등을 확보해 서류상 작업자와 실제 근무자가 다른 경위를 조사하고 있습니다.



