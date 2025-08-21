민주 정무위, ‘홈플러스 사태’ 청문회 개최 요구…“MBK 책임 규명해야”

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 위원들이 홈플러스 연쇄 폐점 사태와 관련해 사모펀드 운영사 MBK 파트너스의 책임을 규명하기 위한 청문회를 열자고 촉구했습니다.



이들은 오늘(21일) 성명을 내고 “홈플러스 사태는 단순한 경영 실패가 아니고, 투기자본 MBK의 탐욕, 법원의 잘못된 결정, 그리고 정치권의 지연이 빚어낸 총체적 위기”라고 밝혔습니다.



그러면서 “홈플러스는 내년 5월까지 15개 매장이 순차적으로 폐점될 예정”이라며 “무급휴직까지 예고되며, 노동자의 생존권은 끝없이 흔들리고 있다”고 전했습니다.



이어 “그러나 MBK는 법원의 결정 뒤에 숨어, ‘자구책 마련에 최선을 다하겠다’던 국회와의 약속을 헌신짝처럼 버렸다”며 “이는 명백한 거짓과 위선이며, 국회와 국민을 우롱한 행위”라고 비판했습니다.



민주당 정무위원들은 “사법부의 결정 또한 문제”라며 “회생법원이 내린 ‘회생 계획 인가 전 M&A’ 결정은 기업 정상화가 아니라 MBK의 먹튀 전략에 출구를 열어준 조치였다”고 지적했습니다.



또 “채권자 보호와 고용 안정이라는 회생제도의 본래 취지를 스스로 부정한 것”이라며 “사법부는 누구를 위해 존재하는가. 노동자와 서민을 지키기 위함인가, 아니면 투기자본의 이익을 지키기 위함인가”라고 꼬집었습니다.



이들은 “청문회 개최의 명분은 이미 충분하다. 더는 늦출 이유도, 좌시할 여유도 없다”며 “MBK의 위선과 책임을 철저히 규명하고, 국회가 국민의 대표기관으로서 근본적인 대책을 마련할 것”이라고 밝혔습니다.



아울러 “민주당 정무위원 일동은 국민과 함께 MBK의 책임을 끝까지 규명하고, 홈플러스 정상화와 노동자·입점업체의 생존권 보장을 위해 모든 힘을 다할 것”이라고 덧붙였습니다.



민주당 을지로위원회도 MBK에 대한 조속한 수사를 촉구하기 위해 내일(22일) 대검찰청을 항의 방문할 예정입니다.



항의 방문에는 민병덕 을지로위원장과 서영교·이강일·김남근 의원, 홈플러스 물품구매 전단채 피해자비대위, 입점 점주 대표자협의회, 마트노조 홈플러스 지부 등이 참여합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



